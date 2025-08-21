România, campioană la inflație în Europa! BNR anunță un vârf șocant: cât vom plăti în toamnă. România se confruntă cu cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, depășind țări precum Estonia și Slovacia. Noile date publicate de Eurostat și INS confirmă că prețurile continuă să crească într-un ritm accelerat, iar Banca Națională a României (BNR) a fost nevoită să își revizuiască prognoza în creștere. Guvernatorul Mugur Isărescu avertizează că în septembrie 2025 vom atinge cel mai înalt nivel al inflației din ultimii ani.

România, campioană la inflație în Europa! BNR anunță un vârf șocant: cât vom plăti în toamnă

România a înregistrat în iulie 2025 cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, de 6,6%, devansând Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%). La polul opus, cele mai scăzute valori au fost raportate în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%).

Potrivit Eurostat, inflația la nivelul Uniunii a urcat de la 2,3% în iunie la 2,4% în iulie, contribuția României fiind semnificativă. În zona euro, rata anuală a rămas stabilă la 2%, corespunzând obiectivului Băncii Centrale Europene.

În România însă, datele arată o creștere accelerată: de la 5,8% în iunie, la 7,8% în iulie. Astfel, țara noastră se detașează în topul scumpirilor din spațiul comunitar.

Prognoza BNR: final de an cu prețuri și mai mari

Institutul Național de Statistică a raportat pentru iulie 2025 o rată anuală a inflației de 7,84%. Creșterile au fost semnificative pe toate segmentele: alimentele s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

De la începutul anului, rata cumulată a ajuns la 5,8% (iulie 2025 față de decembrie 2024). Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, nivelul a crescut cu 7,8%.

În acest context, Banca Națională a României a anunțat că prognoza de inflație pentru finalul lui 2025 a fost majorată de la 4,6% la 8,8%. Pentru sfârșitul anului 2026, estimările sunt mai optimiste, la 3%, ceea ce ar putea indica o revenire treptată la stabilitate.

Mugur Isărescu: „Inflația va atinge un vârf în septembrie”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a atras atenția că inflația va cunoaște un vârf în septembrie 2025, când ar putea atinge nivelul de 9,6-9,7%.

„Avem o cocoașă frumușică, să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri”, a declarat Isărescu într-o conferință de presă.

Tot el a subliniat că, pe termen mediu, situația se va ameliora: „Și, într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”.

Astfel, deși anul 2025 se anunță dificil pentru consumatori, BNR estimează că România va reveni la un nivel mai echilibrat de prețuri începând cu 2026.