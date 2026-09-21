California obligă centrele de date AI să plătească modernizarea rețelelor de energie și apă

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat un pachet de șapte legi care obligă centrele de date pentru inteligență artificială (AI) să suporte costurile modernizării rețelelor locale de energie și a sistemelor de apă, potrivit The Verge. Măsurile urmăresc să împiedice transferarea acestor cheltuieli către rezidenți.

Comisia din California trebuie să introducă o categorie tarifară nouă pentru centrele de date. Operatorii vor plăti lucrările necesare infrastructurii locale de electricitate și apă.

Proiectele propuse trebuie să transmită autorităților locale trei categorii de informații:

consumul estimat de apă;

date despre eficiența energetică;

planurile pentru perioadele de secetă.

Newsom a susținut, într-un comunicat de presă, că dereglementarea promovată de administrația Trump lasă comunităților consecințele cererii mai mari de electricitate, ale limitărilor rețelei, consumului de apă și poluării. Guvernatorul a prezentat legile drept o modalitate de a împiedica operatorii să obțină profit pe cheltuiala locuitorilor Californiei.

Pachetul fusese relatat anterior de Los Angeles Times. Cu o săptămână înainte, Gavin Newsom semnase un ordin executiv pentru accelerarea creării unui mecanism de oprire de urgență pentru inteligența artificială, denumit „kill switch”.

Aprobarea accelerată vine cu cerințe de consum

Centrele de date care solicită o procedură de aprobare accelerată trebuie să respecte cerințe privind consumul de energie, apă și combustibil.