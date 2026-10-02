Fermierii eligibili pentru schemele vegetale pot primi din 16 octombrie 2026 un avans de până la 75% din cuantumul anual. Potrivit calculelor AgroIntel, sumele sunt cuprinse între 219,18 și 399,99 lei pe hectar, în funcție de schema accesată.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) începe vineri, 16 octombrie, autorizarea primei tranșe pentru fermierii din sectorul vegetal și zootehnic. Instituția gestionează subvențiile agricole și efectuează controalele pe teren.

AgroIntel a calculat sumele la plafonul de 75% și cursul de 5,2788 lei/euro

Cuantumurile integrale pe hectar au fost publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) într-un proiect de ordin. Valorile avansului sunt calculate de AgroIntel la procentul maxim de 75% permis în această etapă.

Potrivit calculelor AgroIntel, conversia sumelor folosește cursul de 5,2788 lei pentru un euro.

Cele șase scheme vegetale au avansuri distincte pe hectar

Pentru fiecare intervenție, cuantumul integral și suma maximă disponibilă în avans, potrivit calculelor AgroIntel, sunt:

PD-01, sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS): cuantumul integral este de 101,03 euro/ha, echivalentul a 533,32 lei/ha. Pentru un hectar eligibil, calculul orientativ la plafonul de 75% conduce la un avans de 75,77 euro/ha, respectiv 399,99 lei/ha.

Pentru PD-02, sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), valoarea integrală ajunge la 55,69 euro/ha, adică 293,98 lei/ha. La procentul de 75%, avansul ajunge la 41,77 euro/ha, adică 220,48 lei/ha.

În cadrul PD-03, sprijinul complementar pentru venit destinat tinerilor fermieri are o valoare integrală de 55,36 euro/ha, ceea ce înseamnă 292,23 lei/ha. Aplicarea procentului de 75% duce la un avans de 41,52 euro/ha, echivalent cu 219,18 lei/ha.

PD-04, destinată practicilor benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, are cuantumul integral de 56,28 euro/ha, adică 297,09 lei/ha. Pentru un avans de 75%, valoarea este de 42,21 euro/ha, echivalentă cu 222,82 lei/ha.

În cazul PD-05, pentru practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, cuantumul total ajunge la 100 euro/ha, adică 527,88 lei/ha. La nivelul de 75%, avansul se ridică la 75 euro/ha, echivalent cu 395,91 lei/ha.

PD-06, pentru înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști: cuantumul integral este de 100 euro/ha, echivalentul a 527,88 lei/ha.

Prima tranșă se plătește până la 30 noiembrie

Perioada de plată a avansului este 16 octombrie-30 noiembrie 2026. APIA începe plata finală în decembrie 2026, iar termenul de încheiere a acesteia este 30 iunie 2027.