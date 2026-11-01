Lacurile folosite de Hidroelectrica, companie controlată de statul român prin Ministerul Energiei, erau umplute în proporție de 46,12% la 25 octombrie 2026, potrivit datelor Transelectrica. Pentru gospodăriile care plătesc curentul, rezerva mai mică poate conta pentru costul energiei cumpărate de furnizori, dar nu înseamnă că facturile au fost deja majorate.

La 5 octombrie, lacurile erau la 52,5%, cu 6,38 puncte procentuale peste nivelul din 25 octombrie. Hidroelectrica spune că energia păstrată în lacuri era de circa 1.400 GWh, aproximativ 70% din media acestei perioade și a cincea cea mai mică rezervă din ultimii 31 de ani. Statul deținea 80,0561% din acțiunile companiei la 31 martie 2026, potrivit raportului ei trimestrial.

Când se poate schimba prețul plătit acasă

Scăderea apei din lacuri nu schimbă singură prețul dintr-un contract de furnizare. Pentru o gospodărie contează perioada în care prețul este valabil și clauzele care permit modificarea lui. Un alt preț poate apărea la reînnoirea contractului sau în timpul acestuia, dacă sunt respectate condițiile de modificare.

Regulamentul de furnizare a energiei electrice cere ca un client casnic să fie anunțat cu cel puțin 30 de zile înainte ca noul preț să intre în vigoare. Furnizorul trebuie să comunice motivele schimbării și dreptul clientului de a încheia gratuit contractul dacă nu acceptă noul preț. Schimbarea furnizorului este gratuită și trebuie permisă în cel mult 21 de zile.

Modelul de contract casnic Hidroelectrica din aprilie 2025 prevedea, la rândul său, anunțarea modificării prețului cu cel puțin 30 de zile înainte și încheierea gratuită a contractului de către client. În modelul pentru serviciul universal din 30 iulie 2025, clientul avea 15 zile de la primirea notificării pentru a denunța contractul. Dacă furnizorul nu anunța noul preț cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, condițiile existente se prelungeau automat. Termenii aplicabili unei gospodării sunt cei din propriul contract și din notificarea primită.

Prețul din piață nu este prețul de pe factură

OPCOM a publicat pentru septembrie 2026 un preț mediu de 917,36 lei pentru un MWh de energie vândută pe piața pentru ziua următoare, unde se fac tranzacții între firme. Pentru ziua de livrare 2 noiembrie, datele sale afișau intervale cu prețuri de până la 1.920,31 lei/MWh. Vârful dintr-un interval al unei zile nu poate fi comparat ca și cum ar fi media unei luni, iar niciuna dintre aceste valori nu este tariful plătit automat de o gospodărie.

În primele nouă luni din 2026, Hidroelectrica a produs 9.328 GWh, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. A vândut 11.310 GWh și a cumpărat 1.983 GWh de pe piață pentru livrările sale. Aceste cifre privesc primele nouă luni ale anului, nu stabilesc cât va costa energia în iarnă sau ce surse vor acoperi producția hidro mai mică.

De ce a scăzut rezerva de apă

Potrivit Hidroelectrica, lacurile erau umplute la începutul verii în proporție de circa 67%, față de 85% până la 89% în anii cu condiții obișnuite. Compania spune că debitul mic al Dunării a redus producția centralelor sale de pe fluviu, care dau în mod obișnuit circa 40% din energia produsă anual. Din iulie până în octombrie, rezerva de energie a lacurilor s-a redus cu circa 850 GWh. Scăderea a fost de aproximativ două ori mai mare decât în aceleași luni din anii 2023-2025.

Hidroelectrica spune că va folosi în continuare apa din lacuri în mod controlat. Pentru perioada 31 octombrie-7 noiembrie 2026, Institutul Național de Hidrologie prognoza la intrarea Dunării în țară un debit în creștere până la 1.800 de metri cubi pe secundă, încă sub media lunii noiembrie, de 4.700 de metri cubi pe secundă.