ANAF a început să trimită înștiințări proprietarilor care nu au depus formularul 216 pentru impozitul pe locuințe scumpe, relatează Digi24. Pentru cei vizați, întârzierea poate adăuga dobânzi și penalități la suma de plată, iar ANAF poate stabili impozitul dacă declarația nu este depusă.

În 2026, declarația și plata pentru locuințe aveau termen 30 septembrie. ANAF nu poate emite o decizie prin care stabilește singură suma mai devreme de 15 zile de la comunicarea înștiințării privind depășirea termenului. Cele 15 zile nu mută însă data de la care se calculează întârzierea la plată.

Cât se adaugă la impozitul neachitat

Impozitul este de 0,9% din partea valorii impozabile care trece de 2.500.000 de lei. Valoarea impozabilă este cea comunicată de autoritatea fiscală locală, nu prețul la care s-ar putea vinde casa. Dacă locuința are mai mulți proprietari, la calcul se ține seama de partea deținută de fiecare.

De exemplu, pentru o locuință cu valoare impozabilă de 3.000.000 de lei, deținută integral de o persoană, diferența taxată este de 500.000 de lei. Impozitul este 500.000 × 0,9% = 4.500 de lei.

Dobânda este de 0,02% pe zi, iar penalitatea de întârziere de 0,01% pe zi, calculate pentru suma neachitată din ziua următoare scadenței până în ziua plății, inclusiv. Dacă cei 4.500 de lei din exemplu sunt plătiți la 16 noiembrie 2026, după 47 de zile de întârziere, dobânda este de 42,30 lei, iar penalitatea de 21,15 lei. Totalul ajunge la 4.563,45 lei, cu 63,45 lei peste impozitul inițial; fiecare zi suplimentară ar adăuga 1,35 lei, dacă suma rămâne neachitată.

Acesta este un calcul pentru o plată făcută la data aleasă în exemplu, nu suma datorată de fiecare proprietar notificat. Nu include o eventuală amendă. Penalitatea de nedeclarare de 0,08% pe zi este prevăzută pentru obligații stabilite printr-o decizie a organului de inspecție fiscală; ea nu se adaugă automat când ANAF stabilește suma din oficiu pentru lipsa declarației.

Cine depune formularul și până când

Pentru locuințe, obligația îi privește pe oamenii care dețineau la 31 decembrie 2025, singuri sau împreună cu alte persoane, o clădire de locuit în România cu valoare impozabilă peste 2.500.000 de lei. Termenul pentru declarația aferentă locuințelor a fost 30 septembrie 2026.

Formularul 216 se folosește și pentru autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România, dacă prețul individual de achiziție trece de 375.000 de lei. Aici pot fi obligați să declare atât oamenii, cât și firmele, dar termenul lor este 31 decembrie 2026, nu 30 septembrie. Pentru autoturisme, impozitul se datorează timp de cinci ani de la predare-primire sau pentru perioada rămasă din acești cinci ani.

Cota a crescut de la 0,3% la 0,9% începând cu 1 ianuarie 2026. Taxa a fost introdusă în 2023, iar în 2024 termenul pentru locuințe a fost mutat de la 30 aprilie la 30 septembrie. Formularul pentru 2026 trebuie completat cu cota actuală, de 0,9%.

Ce se întâmplă dacă declarația nu este trimisă

După împlinirea celor 15 zile de la comunicarea înștiințării, ANAF poate stabili impozitul printr-o decizie dacă proprietarul nu a depus declarația. Suma este stabilită prin estimare, pe baza informațiilor de care dispune instituția, iar decizia trebuie să arate motivele și criteriile folosite. Nedepunerea declarației poate atrage și o amendă.

Proprietarul care primește înștiințarea poate completa formularul 216 cu programul de asistență al ANAF și îl transmite electronic către organul fiscal central la care este înregistrat. Termenul de 15 zile se calculează de la comunicarea înștiințării, nu de la data scrisă pe ea.

Dacă ANAF a comunicat deja decizia de impunere, declarația mai poate fi depusă în 60 de zile de la comunicarea ei. Decizia stabilită din oficiu se anulează la depunerea declarației, dar impozitul datorat nu dispare. Separat, decizia poate fi contestată în scris la organul fiscal care a emis-o, în 45 de zile de la comunicare; contestația trebuie să cuprindă motivele și dovezile și nu are taxă de timbru.