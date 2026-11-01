Dacă ești asigurat, poți face fără plată analize recomandate de medicul de familie, cu bilet de trimitere, la un laborator care are contract cu o casă de asigurări. Nu primești automat același set de teste în fiecare an: medicul alege ce este necesar după consultație, în funcție de vârstă, sex și riscurile pentru sănătate.

Analizele de prevenție caută probleme înainte să apară simptomele. Dacă ai simptome sau trebuie urmărită o boală deja diagnosticată, medicul recomandă investigații pentru acea situație, nu după calendarul anual al prevenției. Normele Ministerului Sănătății și CNAS, aplicate din 1 iulie 2023, cer ca medicul să treacă pe bilet numai investigațiile pe care le consideră necesare după consultație.

Ce analize poți primi pentru prevenție

Pentru copiii între 2 și 18 ani sunt prevăzute analize preventive anuale, dacă nu au fost făcute în anul respectiv. La adulți, medicul verifică tot ce s-a făcut deja în acel an înainte să recomande analize de prevenție. Tabelul arată din ce liste poate alege, nu un pachet obligatoriu pentru fiecare pacient.

Vârsta Analize și condiții 2-5 ani Hemoleucogramă, feritină pentru verificarea rezervelor de fier, calciu total și ionic, fosfor și fosfatază alcalină. 6-9 ani Analize pentru tulburări ale zahărului și grăsimilor din sânge numai dacă greutatea raportată la înălțime trece de pragul de risc stabilit pentru vârstă și sex sau există în familie colesterol foarte mare. 10-17 ani Analize pentru același risc legat de zahăr și grăsimi; teste pentru infecții cu transmitere sexuală după începerea vieții sexuale; hemoleucogramă și feritină pentru fete. 18-39 de ani Hemoleucogramă, proteina C reactivă, glicemie pe nemâncate, colesterol total și LDL, creatinină cu estimarea funcției rinichilor, TGO și TGP pentru ficat, test pentru sifilis și, după caz, analiza secreției vaginale sau test HPV. 40 de ani și peste Analizele de sânge pentru zahăr, colesterol, rinichi și ficat din grupa precedentă, plus raportul dintre albumină și creatinină din urină. Pentru femei sunt prevăzute, după caz, analiza secreției vaginale, test HPV și analize pentru tiroidă. Peste 60 de ani Pe lângă analizele prevăzute de la 40 de ani, lista cuprinde măsurarea densității oaselor, numită DXA. Testul HPV este prevăzut pentru femei până la 65 de ani inclusiv.

Unele investigații au intervale proprii. Testul care caută urme de sânge în scaun este prevăzut o dată la doi ani pentru femei și bărbați între 50 și 74 de ani inclusiv. Mamografia este prevăzută o dată la doi ani pentru femei între 50 și 69 de ani; pentru femeile cu risc înalt între 30 și 49 de ani, medicul poate recomanda anual ecografie de sân și mamografie. Testul PSA este prevăzut pentru bărbați de la 50 de ani, o dată la trei ani.

Când pot fi recomandate analize mai des

Între 18 și 39 de ani, consultația de prevenție se acordă anual și poate avea cel mult două vizite; a doua are loc în maximum 90 de zile de la prima. De la 40 de ani, pachetul anual poate cuprinde cel mult trei consultații, într-un interval de maximum șase luni consecutive. Aceste limite privesc consultațiile, nu un număr de teste pe care îl poți alege.

Dacă ai cel puțin 18 ani și ești supraponderal ori ai alți factori de risc pentru diabet, medicul poate recomanda glicemia sau alte teste pentru zahărul din sânge dacă nu le-ai făcut în ultimele șase luni. Dacă ai factori de risc pentru boală cronică de rinichi, cum sunt diabetul ori tensiunea mare, creatinina și raportul albumină-creatinină din urină pot fi recomandate la același interval. Pentru simptome și monitorizarea bolilor deja diagnosticate, necesitatea repetării este stabilită medical, nu prin regula anuală a prevenției.

Adulții între 40 și 60 de ani cu boli cronice pot primi și evaluările preventive prevăzute pentru cei de peste 40 de ani, dacă nu au făcut analizele în anul respectiv și nu sunt deja diagnosticați cu bolile căutate. În sarcină, medicul de familie poate recomanda, între altele, teste pentru HIV, hepatitele B și C și sifilis, din momentul luării în evidență până la patru săptămâni după naștere.

Câte analize încap pe un bilet

Formularul de trimitere are 15 poziții pentru investigațiile recomandate. Acestea sunt rubrici, nu un drept de a cere 15 teste și nici neapărat o limită de 15 rezultate individuale. Laboratorul nu poate adăuga ori schimba investigațiile scrise de medic.

Analizele de prevenție se trec pe un bilet separat. Dacă medicul recomandă și analize de laborator, și investigații imagistice, precum o ecografie, îți dă bilete distincte. Pentru testul Babeș-Papanicolau se întocmește, de asemenea, un bilet distinct.

Cât timp este valabil biletul

Tipul biletului Valabilitate de la emitere Investigații obișnuite Maximum 30 de zile calendaristice Analize recomandate la consultația de prevenție Până la 60 de zile calendaristice Boli cronice, urmărirea organizată a bolii, recoltări de țesuturi și investigații de înaltă performanță Până la 90 de zile calendaristice

De exemplu, între emiterea unui bilet la 1 septembrie 2026 și o recoltare programată la 15 octombrie trec 44 de zile calendaristice: 29 de zile rămase din septembrie și 15 zile din octombrie. Programarea intră în termenul maxim al unui bilet de prevenție de 60 de zile, dar este prea târzie pentru un bilet obișnuit de 30 de zile. Contează tipul și data înscrise pe biletul primit, nu motivul pentru care ai decis tu să faci analizele.

Pașii de la consultație la recoltare

Programează-te la medicul de familie. Spune ce analize ai făcut deja și dacă ai simptome, ești însărcinată sau urmezi tratament pentru o boală cronică. Medicul stabilește investigațiile necesare. Verifică dacă figurezi ca asigurat pe pagina CNAS „Verificare calitate asigurat”. Ca să faci analize fără plată, trebuie să ai un bilet dat de un medic care are contract cu casa de asigurări. Înainte să pleci de la medic, verifică data emiterii, analizele înscrise și dacă ai primit bilete distincte pentru imagistică ori pentru testul Babeș-Papanicolau. Caută un laborator în lista furnizorilor contractați de pe pagina CNAS sau a casei de asigurări din județ. Întreabă laboratorul dacă are contract pentru investigațiile de pe bilet și dacă te poate programa în perioada lui de valabilitate. Mergi cu biletul original la programare. Întreabă laboratorul înainte de recoltare cum trebuie să te pregătești pentru analizele înscrise.

Poți merge la un laborator aflat în contract cu orice casă de asigurări, chiar dacă medicul tău are contract cu altă casă. Dacă laboratorul nu poate face analizele pe loc, trebuie să îți ofere o programare în perioada de valabilitate a biletului și să treacă data pe spatele lui. Dacă refuzi programarea propusă, trebuie să îți restituie biletul pentru a încerca la alt laborator.

Ce faci dacă laboratorul cere bani

Dacă ți se spune că nu mai sunt fonduri, cere o programare înainte de expirarea biletului și verifică de ce tip este. Ghidul CNAS arată că analizele de prevenție și cele legate de sarcină pot fi efectuate și peste valoarea contractată de laborator. Pentru anumite investigații de monitorizare, medicul trebuie să înscrie pe bilet mențiunea cerută pentru boala urmărită.

Înainte să plătești, cere laboratorului motivul refuzului și contactează casa de asigurări cu care acesta are contract. Dacă faci o sesizare, păstrează biletul, dovada programării și orice bon sau mesaj. Poți folosi și formularul CNAS „Raportează experiența ta cu un serviciu de sănătate”. Pentru o petiție înregistrată la autoritate, OG nr. Potrivit 27/2002, primești răspuns în 30 de zile; se pot adăuga maximum 15 zile dacă ești anunțat înainte.

Întrebări frecvente

Primesc banii înapoi de la CNAS dacă plătesc analizele?

CNAS decontează analizele direct laboratorului cu care are contract, nu îți rambursează analizele plătite. Clarifică motivul pentru care biletul nu poate fi folosit înainte să plătești.

Ce se întâmplă cu biletul dacă sunt internat?

Dacă te internezi înainte să faci investigațiile, biletul își pierde, de regulă, valabilitatea. Excepția privește investigațiile de înaltă performanță nefăcute în spital, fapt dovedit prin biletul de externare sau scrisoarea medicală.

Trebuie să fiu nemâncat înainte de recoltare?

Întreabă laboratorul cum te pregătești pentru fiecare analiză de pe bilet. Pregătirea nu este aceeași pentru toate investigațiile.

În cât timp se fac investigațiile pentru un pacient cu cancer?

Pentru monitorizarea unui pacient deja diagnosticat cu o boală oncologică, furnizorul efectuează investigațiile în maximum cinci zile lucrătoare de la solicitare. Regula din articolul 218 al HG nr. 521/2023, modificat prin HG nr. 5/2026 și publicat la 16 ianuarie 2026, nu stabilește același termen pentru o suspiciune de cancer.

Surse verificate la 1 noiembrie 2026: normele Ministerului Sănătății și CNAS de aplicare a HG nr. 521/2023; instrucțiunile Ministerului Sănătății și CNAS pentru biletul de trimitere; Ghidul asiguratului publicat de CNAS în ianuarie 2025; HG nr. 5/2026; paginile CNAS pentru verificarea calității de asigurat, furnizori și sesizări; OG nr. 27/2002.