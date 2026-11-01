Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca gărzile medicilor să fie calculate după salariile din 2026 și ca rezidenții din primii trei ani să fie plătiți pentru gărzile făcute. Schimbările nu sunt aprobate, așa că medicii nu au încă un tarif nou de încasat.

Ministrul și-a propus să rezolve plata gărzilor până la sfârșitul lunii decembrie 2026. Aceasta este o țintă anunțată, nu data de la care s-ar aplica o nouă regulă. Nu a anunțat nici suma în plus pe care ar primi-o un medic pentru o gardă.

Cum sunt plătite gărzile acum

Rogobete spune că tariful pentru gărzi se calculează încă după salariile din 2018, nu după salariile aflate în plată în 2026. Separat de plata orelor lucrate, ordonanța aplicată din 1 august 2023 acordă indemnizații lunare brute medicilor specialiști și primari care fac gărzi în baza unui contract de muncă cu timp parțial: 500 de lei pentru o gardă pe lună și 1.000 de lei pentru cel puțin două. Aceste sume nu sunt tariful unei singure gărzi și nici bonusurile propuse acum.

În cazul medicilor rezidenți, adică al celor aflați în perioada de pregătire într-o specialitate, regula de plată depinde și de orele în care are loc garda. Regulamentul Ministerului Sănătății prevede că rezidenții sunt plătiți de spital pentru gărzile făcute în afara programului normal de lucru. Gărzile care completează programul normal sunt tratate separat.

Regulamentul permite includerea rezidenților în gărzi, la cerere, din primul an, dar nu în prima linie de gardă. Din anul al treilea, ei pot intra și în prima linie, sub supraveghere. Rogobete a spus că rezidenți din anii I, II și III fac cel puțin cinci gărzi pe lună fără plată; afirmația sa nu înseamnă că legea exclude plata tuturor gărzilor făcute de aceștia.

Ce plată suplimentară propune ministrul

În planul descris de Rogobete, prima gardă din lună ar fi plătită la un tarif calculat după salariul din 2026. Pentru medicii care fac mai multe gărzi, ministrul vrea un bonus, dar nu a stabilit de la care gardă ar începe creșterea și cât ar valora. Într-o declarație din 28 octombrie, el a propus și un tarif de noapte mai mare decât cel de zi.

Ministrul a spus că plata gărzilor rezidenților, indiferent de anul de pregătire, este o prioritate, dar că tariful lor nu ar fi egal cu cel al medicilor specialiști sau primari. Nici pentru rezidenți nu a fost anunțată o sumă pe gardă.

News.ro arată doar ce a propus Alexandru Rogobete: tarife separate pentru zi și noapte și un tarif care crește treptat începând cu garda a doua, a treia sau a patra; pe paginile verificate, nu am găsit niciun proiect scris al Ministerului Sănătății făcut public și niciun proiect normativ public pentru bonusurile progresive sau pentru plata propusă rezidenților din anii I, III. Nu sunt stabilite public cuantumul bonusului, pragul exact, formula de calcul, finanțarea ori dacă măsura ar fi introdusă prin lege, ordonanță sau ordin.

Rogobete spune că schimbările ar costa cam 500 de milioane de lei într-un an, față de 130 de miliarde de lei, cât este bugetul anual al sănătății. Estimarea nu arată cât ar primi în plus un medic, deoarece plata depinde de tariful stabilit, de numărul gărzilor și de orele lucrate. Colegiul Medicilor din România a cerut, în poziția sa din 2026, plata corectă a gărzilor și recunoașterea lor ca vechime în muncă.

Când se poate schimba plata

Rogobete a anunțat că întâlnirile oficiale cu sindicatele din sănătate încep în săptămâna de după 1 noiembrie 2026. El spune că a discutat deja propunerile cu Colegiul Medicilor și, informal, cu ministrul Finanțelor. Următorul pas anunțat este negocierea regulilor de plată; sfârșitul lunii decembrie rămâne termenul pe care și l-a propus, nu o dată certă pentru primele plăți.