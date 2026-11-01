Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la 1 noiembrie 2026 că pregătește adăugarea a aproximativ 36 de medicamente pe lista celor compensate și extinderea dreptului la alte patru tratamente aflate deja pe listă. Pacienții care se vor încadra ar putea plăti mai puțin numai după aprobarea schimbării, nu din ziua anunțului.

Anunțul nu schimbă acum suma plătită la farmacie. Ministrul nu a numit medicamentele, bolile sau categoriile de pacienți vizate. Februarie 2027 este termenul anunțat pentru reluarea procedurii, nu o dată de la care pacienții vor primi noile compensări.

Când ar putea plăti mai puțin pacienții

Lista medicamentelor compensate se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Cele aproximativ 40 de schimbări anunțate trebuie să intre în această listă înainte ca ele să poată modifica drepturile pacienților. Când se extinde o indicație, devine posibilă decontarea unui medicament deja inclus și pentru alte boli ori pentru alte grupuri de bolnavi.

Includerea pe listă nu încheie întotdeauna pașii necesari tratamentului. Pentru unele medicamente se aplică reguli medicale care stabilesc cine le poate primi, numite protocoale terapeutice. Unele tratamente depind și de contracte prin care statul stabilește condițiile de plată cu furnizorii.

Așa s-a întâmplat după modificarea aprobată în martie 2026: regulile pentru prescrierea tratamentelor au fost actualizate printr-un ordin din 30 aprilie 2026. Informațiile publicate de casa de asigurări menționează 58 de protocoale noi sau modificate.

Cât poate acoperi compensarea

Procentul plătit prin asigurările de sănătate depinde de partea listei în care se află medicamentul. Hotărârea care stabilește lista folosește următoarele procente din prețul de referință, adică suma luată ca bază la calculul compensării:

Partea listei Compensare din prețul de referință A 90% B și E1 50% C1, C3 și E2 100% D 20%

Un medicament compensat 100% din prețul de referință nu este neapărat gratuit la farmacie: prețul de vânzare poate fi mai mare decât suma folosită la calcul. Pentru cele 36 de medicamente și patru extinderi anunțate, suma pe care ar plăti-o un pacient nu poate fi stabilită înainte de identificarea tratamentului, a categoriei de pacienți și a prețurilor aplicabile.

Ce s-a aprobat înainte și ce urmează

Ministrul a prezentat următorul bilanț al schimbărilor. Ultimul rând este un plan, nu o modificare aprobată:

Perioada prezentată de ministru Medicamente noi, număr Extinderi de indicații, număr Total, număr 2025 41 10 51 Schimbarea aprobată în 2026 33 19 52 Schimbarea anunțată la 1 noiembrie 2026 Aproximativ 36 4 Aproximativ 40

Ministrul a adunat primele două rânduri într-un bilanț de 103 includeri și extinderi. O analiză a celor două hotărâri, publicată de Factual, a identificat însă 56 de medicamente noi și 30 de extinderi în actele din 2025 și 2026. Bilanțurile nu trebuie confundate cu numărul de medicamente noi.

Hotărârea din 2025 a fost adoptată la 20 noiembrie. Pentru schimbarea din 2026, Guvernul a adoptat HG nr. 121 la 5 martie, iar modificările sunt indicate în lista oficială ca aplicabile de la 1 aprilie. Actualizarea pe care ministrul o aștepta în septembrie 2026 nu a avut loc la termen.

Ministrul a estimat că, dacă și cele aproximativ 40 de schimbări anunțate vor fi aprobate, bilanțul prezentat de el pentru 2026 ar ajunge la 92. Următorul pas anunțat este reluarea procedurii în februarie 2027; data de aplicare va depinde de adoptarea unei noi hotărâri.