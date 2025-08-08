Leul continuă să câștige teren în fața euro. Cum arată cursul valutar BNR. Moneda națională își menține tendința de apreciere, bifând a treia zi consecutivă de creștere față de euro. Potrivit datelor oficiale ale Băncii Naționale a României, evoluția de vineri aduce modificări și în cazul altor valute importante, dar și în prețul aurului.

Conform cursului de referință publicat de BNR, un euro este cotat vineri la 5,0711 lei, în scădere față de valoarea de 5,0736 lei înregistrată joi. Această variație menține trendul pozitiv al leului pe piața valutară, marcând a treia zi consecutivă în care moneda națională se apreciază în fața monedei unice europene.

Evoluția celorlalte valute importante

Pe lângă mișcările înregistrate de euro, lira sterlină este cotată la 5,8585 lei, în creștere față de 5,8110 lei în ziua precedentă. Francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 5,3913 lei, față de 5,3897 lei cu o zi înainte.

Aurul atinge un nou nivel

Pe piața metalelor prețioase, BNR a anunțat un preț de 476,2885 lei pentru un gram de aur, în urcare față de valoarea de 471,9649 lei consemnată joi. Evoluția indică o tendință ascendentă a cotațiilor, în linie cu fluctuațiile de pe piețele internaționale.