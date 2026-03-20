Economie

Lukoil anunță pierderi istorice de 1,059 trilioane de ruble pentru 2025

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Lukoil anunță pierderi istorice de 1,059 trilioane de ruble pentru 2025

Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, a raportat o pierdere netă record de 1,059 trilioane de ruble pentru anul 2025, conform unui raport financiar IFRS. Este pentru prima dată în 30 de ani de existență când gigantul deținut de miliardarul Vagit Alekperov încheie anul pe minus, o situație fără precedent chiar și în cele mai dure crize economice.

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O premieră negativă în trei decenii

Până acum, Lukoil părea de neclintit. Chiar și la sfârșitul anilor 1990, când prețul petrolului rusesc scăzuse sub 10 dolari pe baril, compania a rămas o „mașină de bani” de încredere: în 1998 a înregistrat un profit net de 729 milioane de dolari, iar în 1999 a sărit la 1,062 miliarde de dolari (conform standardelor US GAAP, pe care compania le folosea atunci).

Nici crizele mai recente nu au îngenuncheat compania, care reprezintă aproximativ 15% din totalul producției de petrol din Rusia. În 2020, în plină pandemie, Lukoil a reușit să câștige 15,2 miliarde de ruble. Iar în 2015, când Rusia s-a confruntat cu primul val de sancțiuni pentru anexarea Crimeii, a înregistrat un profit net de 291,1 miliarde de ruble. E drept că au mai existat pierderi trimestriale, dar până la finalul anului compania ieșea mereu pe plus.

De unde vine gaura uriașă?

Dar cum s-a ajuns aici, la o pierdere de peste un trilion de ruble? Explicația, notează analiștii PSB, nu stă în operațiunile curente, ci în amortizarea unor active străine în valoare de 1,66 trilioane de ruble. compania a fost forțată să-și devalorizeze masiv proprietățile din afara Rusiei.

Este vorba despre zăcăminte, rafinării și stații de benzină din 11 țări ale lumii, de la Europa până în America Latină. Potrivit estimărilor Alfa-Bank, aceste active asigurau companiei între 15% și 17% din producție și un sfert din volumul total de rafinare a petrolului.

Viitorul, blocat de sancțiuni

După ce compania a fost supusă sancțiunilor de blocare ale SUA, activitatea „filialelor” sale din străinătate a fost practic paralizată. Iar numeroasele încercări de a vinde rețeaua externă, cu o valoare contabilă de 22 de miliarde de dolari, nu au primit încă undă verde de la Ministerul Finanțelor american.

Lucrurile nu-s deloc simple.

Inițial, Lukoil plănuia să vândă activele către Gunvor, companie fondată de miliardarul Gennady Timchenko, un apropiat al lui Putin. Numai că tranzacția a eșuat după ce Ministerul de Finanțe al SUA a catalogat Gunvor drept o „marionetă a Kremlinului”. Astfel, soarta acestor active rămâne un factor cheie pentru viitorul Lukoil, iar prețul de vânzare și termenul în care s-ar putea realiza o eventuală tranzacție sunt, în acest moment, mari semne de întrebare.

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