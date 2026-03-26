Un juriu din Los Angeles a decis că Meta Platforms Inc. și Google (Alphabet Inc.) sunt responsabile pentru vătămarea unui tânăr de 20 de ani prin produse concepute pentru a crea dependență. Giganții tech au fost obligați la plata unor daune de 6 milioane de dolari, o sumă pe care au anunțat deja că o vor contesta în apel. Deși suma este infimă pentru bilanțurile lor contabile, impactul acestui verdict istoric este greu de cuantificat și ar putea plasa companiile social media în aceeași categorie cu producătorii de tutun sau opioide.

O noua era a raspunderii

Timp de ani de zile, companiile de social media au fost protejate de majoritatea amenințărilor legale datorită legilor care le acordă imunitate pentru conținutul potențial dăunător postat de utilizatori. Numai ca verdictul de săptămâna aceasta a schimbat calculul. Procesul nu s-a concentrat pe conținutul de pe Instagram (Meta) sau YouTube (Google), ci a atacat designul și funcționalitatea de bază ale platformelor, creând un precedent periculos pentru companii.

„Aceasta va fi era răspunderii pentru produse”, a declarat Jess Miers, profesor asistent la Facultatea de Drept a Universității din Akron. Ea consideră că decizia reflectă perfect starea de spirit generală. „Cred că reflectă perfect animozitatea pe care oamenii o simt față de tehnologie”, a adăugat Miers, explicând că publicul vede acești giganți „nu doar ca pe niște companii care ne oferă acces la conținut, indiferent dacă ne place sau nu, ci și ca având un rol important în modul în care democrația noastră funcționează sau nu, și în umanitatea noastră în sens larg.”

Avalansa de procese similare

Iar acesta este doar începutul. Procesul face parte dintr-un lung șir de acțiuni similare cu care se confruntă Meta și Google, dar și alte companii precum Snap Inc. și TikTok Inc. Platformele au fost date în judecată de mii de utilizatori individuali care acuză vătămări personale și de peste o mie de districte școlare care susțin că produsele lor dăunează elevilor și îngreunează procesul de predare.

Mai mult, procurorii generali din aproximativ 30 de state americane au intentat procese similare. Statul New Mexico a obținut deja o victorie răsunătoare împotriva Meta, un juriu acordând daune de 375 de milioane de dolari după ce a constatat că firma a indus în eroare adolescenții cu privire la protecția împotriva exploatării sexuale.

„Generează un impuls foarte mare”, spune Lexi Hazam, unul dintre avocații principali care reprezintă reclamanții în cazuri similare. „Avem vântul în pânze pentru următoarele procese. Iar aceste companii sunt sub o presiune enormă.” Hazam va face parte din echipa juridică în următorul caz major (programat pentru luna iunie), care are ca reclamant un district școlar din Kentucky. „Am văzut acum cât de puternice sunt aceste dovezi și cât de credibile sunt pentru jurii”, a mai spus ea.

Reactia gigantilor si posibile schimbari

Meta și Google au anunțat că vor face apel la verdictul din Los Angeles. „Sănătatea mintală a adolescenților este profund complexă și nu poate fi legată de o singură aplicație”, a transmis un purtător de cuvânt al Meta. „Vom continua să ne apărăm viguros, deoarece fiecare caz este diferit, și rămânem încrezători în bilanțul nostru privind protejarea adolescenților online.”

Dar ce înseamnă, pe bune, aceste procese pentru viitorul platformelor? Reclamanții, în special districtele școlare, cer modificări concrete ale modului în care funcționează aplicațiile. Sunt vizate funcționalități considerate a duce la dependență, cum ar fi notificările push, și se solicită instrumente mai bune de verificare a vârstei și controale parentale. Orice modificare care scade timpul petrecut de utilizatori pe rețele ar putea lovi direct în profiturile companiilor.

„Acest lucru i-ar putea determina să schimbe modul în care funcționează aplicațiile lor, modul în care funcționează platformele lor”, a afirmat Minda Smiley, analist senior la Emarketer. Orice schimbare substanțială a produsului „ar putea modifica – și probabil ar modifica – modul în care agențiile de publicitate doresc să apară acolo.”

Presiune politica si optiunea unei intelegeri

Chiar dacă un verdict nu forțează companiile să-și schimbe fundamental produsele, noile legi ar putea să o facă. V-ați gândit vreodată de ce siguranța online a copiilor este una dintre puținele zone în care politicienii americani par să fie de acord? Senatorii Marsha Blackburn (republican) și Richard Blumenthal (democrat) au profitat de verdict pentru a impulsiona Legea privind Siguranța Copiilor Online (Kids Online Safety Act), un proiect introdus încă din 2022. „Aș îndemna orice membru al Congresului care continuă să facă jocurile lui Mark Zuckerberg să se uite la acest verdict și la conștiința sa”, a declarat Blumenthal.

Înfrângerea din Los Angeles a adus în discuție și ideea unei înțelegeri în masă. E drept că TikTok și Snap, deși pârâți în acest proces, au ajuns la o înțelegere cu reclamantul înainte de începerea procesului. Totuși, o înțelegere generală nu pare iminentă.

Matthew Schettenhelm, analist la Bloomberg Intelligence, crede că platformele social media ar putea considera că tocmai s-au confruntat cu cel mai dificil adversar. „Nu l-aș vedea ca pe norma tuturor acestor mii de cazuri, este probabil un caz excepțional de puternic”, a spus el. totusi, Schettenhelm recunoaște că, pe măsură ce aceste cazuri se prelungesc, companiile vor fi asociate constant în presă cu dependența și eșecurile în protejarea copiilor. „Probabil va exista acest asalt continuu de titluri pe această temă”, a concluzionat el. „Asta nu este grozav pentru dezvoltarea afacerii și nici pentru argumentele pe care le aduc în Congres pentru a lupta împotriva legislației menite să protejeze copiii.”