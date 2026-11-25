Din 13 decembrie 2026, trenurile 1633 și 1638 dintre București Nord și Brașov trec de la InterRegio la Regio Expres, cu mai multe opriri și un tarif mai mic, a anunțat CFR Călători. Schimbarea îi privește pe călătorii care folosesc aceste trenuri în oricare dintre cele două sensuri.

Compania nu a anunțat încă prețul biletelor pentru aceste trenuri după schimbare. Tarifele publicate acum arată cât costă călătoria la fiecare categorie, dar nu confirmă suma care va fi plătită din 13 decembrie.

Pe traseul de 166 km, tariful de transport la clasa a 2-a este în prezent de 68,50 lei la InterRegio și de 37 de lei la Regio Expres, pentru zona de distanță între 161 și 180 km. Diferența dintre tarifele publicate este de 31,50 lei pentru o călătorie, fără rezervarea locului.

Cât costă acum drumul și ce se poate schimba

Tariful InterRegio de 68,50 lei și tariful Regio Expres de 37 de lei sunt cele publicate de CFR Călători pentru clasa a 2-a, valabile din 14 decembrie 2025. Prețul întreg al biletului poate include și rezervarea locului, atunci când aceasta se aplică. În tariful publicat separat de companie, rezervarea costă 6,50 lei la InterRegio și 4,50 lei la Regio.

Prin urmare, cei 37 de lei sunt un reper din tariful actual, nu prețul confirmat al unui bilet pentru trenurile 1633 și 1638 după reclasificare. Prețul pentru ziua călătoriei va putea fi văzut la emiterea biletului, împreună cu eventualul cost al rezervării.

Ce ore au acum cele două trenuri

În mersul valabil înainte de schimbare, trenul 1633 pleacă din București Nord la 13:43 și ajunge la Brașov la 16:15, după 2 ore și 32 de minute. În sens invers, trenul 1638 pleacă din Brașov la 05:41 și ajunge în București Nord la 08:17, după 2 ore și 36 de minute, potrivit mersului trenurilor 2025-2026 publicat de Informatică Feroviară.

În prezent, cele două trenuri opresc, în funcție de sens, la Ploiești Vest, Câmpina, Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal. CFR Călători a anunțat mai multe opriri după trecerea la Regio Expres, fără a da în comunicatul din 25 noiembrie noile ore, lista completă a stațiilor sau durata drumului. Orele vechi nu trebuie folosite pentru o călătorie programată după 13 decembrie.

Când se vând biletele și ce alte legături se schimbă

Biletele pentru călătoriile interne din noul mers al trenurilor vor putea fi emise din 2 decembrie 2026, potrivit CFR Călători. Pentru o dată precisă, călătorii pot verifica orarul și prețul pe site-ul companiei, în aplicația sa de bilete, la casele ori automatele din gări sau la numărul INFO CFR 0219521. Aplicația „Trenul meu” arată opririle și informațiile despre circulația trenului. Cei care au cumpărat deja bilete pentru trenurile 1633 sau 1638 pot cere companiei confirmarea valabilității lor după schimbarea categoriei.

Noul mers va fi valabil până la 11 decembrie 2027. CFR Călători a mai anunțat o legătură directă InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri. Trenurile 1645 și 1646 vor lega Bucureștiul de Cluj-Napoca prin Deda, unde vor exista legături spre și dinspre Târgu Mureș.

Alte curse cu trenuri electrice noi sunt planificate, între altele, spre Suceava, Iași, Galați și Călărași. Unele trenuri Regio din acest plan vor intra în circulație numai după ce CFR Călători primește noile trenuri PESA; până atunci, o parte dintre cursele planificate vor folosi locomotive și vagoane obișnuite.

Pentru călătoriile internaționale, trenurile 72, 73, 78 și 79 spre și dinspre Budapesta vor merge pe traseu deviat prin Filiași și Târgu Jiu din februarie 2027. Trenurile 460 și 461 spre Sofia, Varna și Istanbul nu vor circula, iar trenurile 1094 și 1095 dintre București Nord și Ruse sunt anunțate numai până în aprilie 2027.