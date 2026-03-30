Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a obținut în ședința Coaliției de guvernare prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura, care urma să expire pe 31 martie, va fi menținută pentru încă 3 luni, protejând astfel puterea de cumpărare a românilor.

O victorie politică în Coaliție

Anunțul a fost făcut chiar de ministru, care a subliniat că argumentele prezentate de PSD au fost decisive în luarea deciziei. Prelungirea este văzută ca o măsură esențială pentru a menține prețurile sub control pentru produsele esențiale. E drept că presiunea a fost mare.

„Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie 2026. Mă bucur ca în ședința Coaliției au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferința de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a declarat Florin Barbu.

Un ultimatum pentru multinaționale

Dar discuția nu a fost lipsită de tensiune. Mai devreme în cursul zilei de luni, 30 martie, Barbu dăduse un ultimatum în cadrul unei conferințe de presă, cerând o ședință de urgență pentru a discuta actul normativ. V-ați gândit vreodată de ce se ajunge la astfel de măsuri?

„De ce să sufere decât românii, procesatorii români și capitalul românesc și să nu sufere și multinaționalele? În momentul de față Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit. Și de aceea solicit, ca mâine, așa cum s-a întâmplat, când în anumite momente în Guvernul României se luau decizii și se făceau ședințe de urgență, ca mâine, să se discute actul normativ privind plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimente de bază. Haideți să încercăm, ca pe o perioadă de șase luni, toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial de 20%. Și spun acest lucru de ce? Pentru că plafonarea adosului comercial și schema pe care a propus-o Partidul Social Democrat nu afectează nicio societate din România”, a spus ministrul.

Justificarea legală a măsurii

Potrivit ministrului, măsura nu încalcă nicio directivă europeană și niciun retailer nu are de suferit, pragul de profitabilitate fiind considerat unul decent. Mai mult, statul român are pârghiile necesare pentru a interveni fără a mai cere acordul Bruxelles-ului.

„Statul român poate interveni în orice moment, că vorbim de combustibil, că vorbim de alimente, tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al resurselor, că vorbim de energie, gaz, combustibil, utilizat în industria alimentară, în agricultură, dar și în toate domeniile din România, statul poate interveni fără a mai notifica Comisia Europeană pentru că avem declarată stare de criză”, a mai punctat ministrul.

Lista completă a produselor plafonate

Iar lista produselor vizate de această ordonanță (care rămâne neschimbată) este una extinsă și acoperă coșul de bază al oricărei familii din România. Hai să vedem care sunt acestea.

Produse de panificație și cereale: Pâine albă simplă (300g-500g), Făină albă de grâu „000” (1 kg), Mălai (1 kg).

Pâine albă simplă (300g-500g), Făină albă de grâu „000” (1 kg), Mălai (1 kg). Lactate și ouă: Lapte de vacă 1,5% grăsime (1 litru), Brânză telemea de vacă (vrac), Iaurt simplu din lapte de vacă 3,5% grăsime (max 200g), Ouă de găină calibrul M (10 bucăți), Unt (până la 250 grame).

Lapte de vacă 1,5% grăsime (1 litru), Brânză telemea de vacă (vrac), Iaurt simplu din lapte de vacă 3,5% grăsime (max 200g), Ouă de găină calibrul M (10 bucăți), Unt (până la 250 grame). Carne și produse din carne: Carne de pui (pui întreg, tacâmuri, aripi, pulpe întregi cu os, piept cu os), Carne de porc (carne lucru, pulpă cu și fără os, spată).

Carne de pui (pui întreg, tacâmuri, aripi, pulpe întregi cu os, piept cu os), Carne de porc (carne lucru, pulpă cu și fără os, spată). Legume și fructe (proaspete, vrac): Cartofi albi, ceapă galbenă, morcovi, ardei gras Bianca, ardei kapia, castraveți, fasole uscată, sfeclă roșie, usturoi, mere roșii și ionatan, portocale, banane, prune.

Cartofi albi, ceapă galbenă, morcovi, ardei gras Bianca, ardei kapia, castraveți, fasole uscată, sfeclă roșie, usturoi, mere roșii și ionatan, portocale, banane, prune. Alte produse esențiale: Ulei de floarea-soarelui (1 litru), Zahăr alb tos (1 kg), Magiun (până la 350 grame).