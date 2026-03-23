Prețul motorinei standard a ajuns la doar un ban distanță de pragul psihologic de 10 lei, după cinci zile consecutive de scumpiri. În acest context, Guvernul ar putea decide în zilele următoare un pachet de măsuri pentru a ține sub control escaladarea prețurilor la pompă, mai multe variante fiind acum analizate la Palatul Victoria.

Scumpiri în lanț la pompă

În doar trei săptămâni, litrul de motorină s-a majorat cu aproape 1,6 lei. Nici benzina nu a scăpat, prețul acesteia crescând cu aproape 1,2 lei în aceeași perioadă. V-ați întrebat vreodată cât de mult pot crește prețurile înainte ca cineva să intervină?

Aceste majorări continue au pus o presiune uriașă pe bugetele românilor și pe costurile companiilor de transport, care amenință cu scumpiri în lanț la produse și servicii.

Ce soluții are Guvernul pe masă

Iar săptămâna aceasta ar putea fi decisivă pentru adoptarea unor măsuri concrete. Președintele României a declarat deja că una dintre soluții va fi discutată în ședința de Guvern.

Cel mai vehiculat scenariu este cel în care acciza ar putea deveni una flexibilă. Mai exact, prețurile nu ar mai putea depăși anumite cote. O altă variantă luată serios în calcul este ca adaosul comercial practicat de către benzinării să devină unul plafonat.

Discuțiile sunt avansate. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a pune la punct ultimele detalii ale pachetului de intervenție (o întâlnire esențială pentru finalizarea măsurilor).

Nicio scădere la orizont

Numai că, dincolo de deciziile administrative, perspectivele pieței nu arată deloc bine. Specialiștii avertizează că trendul ascendent s-ar putea menține.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, oferă o prognoză rezervată, chiar și într-un scenariu optimist.

„Dacă acum s-ar încheia războiul, din calculele noastre am putea ajunge undeva la un nivel de 9 lei la finalul anului. Încă nu suntem deloc în scenariul în care să vorbim de scăderi de prețuri. Suntem în scenariul în care vorbim de creșteri de prețuri”, a declarat Chisăliță.