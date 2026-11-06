Un plin de 50 de litri de benzină costă vineri, 6 noiembrie 2026, cu 4,50 lei mai puțin decât joi în stațiile unde prețul a scăzut cu 9 bani pe litru. Ieftinirea apare în datele Peco Online pentru rețelele urmărite în București. Șoferii care alimentează cu motorină economisesc 2,50 lei la aceeași cantitate acolo unde litrul s-a ieftinit cu 5 bani.

Economia depinde de stația aleasă. La MOL, OMV și Rompetrol, benzina era vineri 9,93 lei pe litru, față de 10,02 lei joi. Astfel, 50 de litri costă 496,50 lei, în loc de 501 lei.

Cât costă benzina și motorina în rețelele urmărite

La Petrom, benzina era vineri 9,87 lei pe litru, față de 9,96 lei joi. În București, același preț de 9,87 lei era afișat la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr. Alte două stații Socar, de pe bulevardele Theodor Pallady și Basarabia, afișau 9,89 lei pe litru. La Lukoil, prețul indicat pentru vineri era tot 9,89 lei.

Pentru motorina standard, MOL, OMV și Rompetrol afișau 10,92 lei pe litru, față de 10,97 lei cu o zi înainte. Un plin de 50 de litri costă astfel 546 de lei, cu 2,50 lei mai puțin decât joi. La Petrom și la stațiile Socar comparate, litrul costa 10,86 lei, față de 10,91 lei joi.

La Lukoil, motorina era 10,89 lei pe litru, în scădere de la 10,92 lei. Peko indică aici o reducere de 3 bani pe litru, față de 5 bani la celelalte cinci rețele urmărite. Pentru 50 de litri, diferența este de 1,50 lei.

Unde erau cele mai mici prețuri în cinci orașe

Minimele raportate pentru 6 noiembrie erau mai mici în Timișoara decât în celelalte patru orașe comparate. Tabelul arată cel mai mic preț găsit în fiecare oraș, nu prețul tuturor stațiilor de acolo.

Oraș Benzină, lei/litru Motorină, lei/litru București 9,87 10,86 Cluj-Napoca 9,87 10,86 Timișoara 9,85 10,83 Iași 9,87 10,86 Constanța 9,87 10,86

În datele pentru joi, 5 noiembrie, culese la ora 10:27, benzina avea un preț minim de 9,96 lei pe litru în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, iar în Timișoara de 9,94 lei. La motorină, minimele erau 10,91 lei în București, Iași și Constanța, 10,89 lei în Cluj-Napoca și 10,88 lei în Timișoara. Minimele din două zile pot proveni de la stații diferite, astfel că ele nu arată cât a redus prețul fiecare pompă.

Prețul se poate schimba de la o stație la alta

Barometrul Peko pentru 6 noiembrie arată, pentru fiecare rețea, un preț aflat la mijlocul celor înregistrate la stațiile sale. La Socar, acesta era de 9,89 lei pe litru pentru benzină și 10,89 lei pentru motorină, deși unele stații din București afișau 9,87 lei, respectiv 10,86 lei. Aceeași rețea poate avea, așadar, prețuri diferite la pompe.

Prețurile din 5 noiembrie au fost culese la o oră precizată, dar pentru 6 noiembrie actualizările stațiilor nu au o oră comună. Suma plătită la alimentare depinde de prețul afișat la stația și la ora la care se face plinul.

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