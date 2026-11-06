Vânzările cu amănuntul din România, măsurate fără efectul schimbării prețurilor, au scăzut cu 4,6% în primele nouă luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Scăderea cuprinde și alimentele, potrivit datelor publicate la 6 noiembrie de Institutul Național de Statistică (INS). Procentul nu înseamnă că fiecare familie a cheltuit cu 4,6% mai puțin.

Statistica urmărește vânzările comercianților, inclusiv pe cele de carburanți din magazine specializate, dar nu și comerțul cu mașini și motociclete. Cifra de 4,6% este calculată prin compararea perioadei ianuarie-septembrie 2026 cu ianuarie-septembrie 2025.

Cu un an înainte, pentru ianuarie-septembrie 2025 față de aceeași perioadă din 2024, INS raportase o creștere de 1,6%. Datele arată astfel trecerea de la creștere la scădere în comparațiile dintre primele nouă luni ale fiecărui an.

Unde au scăzut vânzările în primele nouă luni

Pe datele neajustate, scăderea a cuprins toate cele trei grupe urmărite de INS. Față de primele nouă luni din 2025, schimbările au fost:

Produse nealimentare: scădere de 5,4%.

Alimente, băuturi și tutun: scădere de 4,0%.

Carburanți vânduți în magazine specializate: scădere de 3,8%.

INS publică și o variantă din care înlătură influența numărului de zile lucrătoare și a schimbărilor obișnuite de la un anotimp la altul. Pe această serie ajustată, vânzările totale au scăzut cu 4,9%. Produsele nealimentare au avut o scădere de 6,0%, alimentele, băuturile și tutunul de 4,0%, iar carburanții de 2,8%. Cele două procente pentru total descriu același interval, calculat în două feluri; nu se adună.

Procentul nu este cheltuiala unei familii

INS măsoară volumul vânzărilor, nu banii rămași în bugetul unei gospodării. Volumul este calculat la prețuri comparabile, astfel încât schimbarea prețurilor să nu fie confundată cu schimbarea vânzărilor. De aceea, o scădere de 4,6% nu se poate transforma într-o sumă în lei pierdută sau economisită de fiecare familie.

Seria statistică a INS pornește de la veniturile facturate din vânzările comercianților. În calculul cifrei de afaceri nete nu intră TVA, accizele, subvențiile ori banii obținuți din vânzarea terenurilor și a altor bunuri fixe proprii. Pentru a compara volumele, INS folosește prețuri comparabile și ponderi bazate pe cifra de afaceri din 2021.

Și creșterea din primele nouă luni ale lui 2025, ajustată pentru calendar și anotimp, fusese de 2,2%, potrivit datelor INS publicate la 6 noiembrie 2025. În primele nouă luni din 2026, aceeași variantă a indicatorului arată scăderea de 4,9%.

Ce arată separat luna septembrie

În septembrie 2026, vânzările totale neajustate au fost cu 2,6% sub cele din august. Au scăzut vânzările de carburanți cu 6,9% și cele de alimente, băuturi și tutun cu 6,0%, în timp ce produsele nealimentare au crescut cu 1,9%. După ajustarea pentru calendar și anotimp, scăderea totală față de august a fost de 1,3%.

Față de septembrie 2025, totalul neajustat a fost mai mic cu 1,5%. Carburanții au scăzut cu 5,0%, iar alimentele, băuturile și tutunul cu 1,9%. Produsele nealimentare au crescut ușor, cu 0,2%.

Pe seria ajustată, comparația dintre septembrie 2026 și septembrie 2025 arată însă o scădere totală de 2,6%: 3,5% la carburanți, 2,2% la alimente, băuturi și tutun și 2,0% la produsele nealimentare. În comparația dintre septembrie 2025 și septembrie 2024, INS raportase scăderi totale de 2,0% pe seria neajustată și de 1,9% pe cea ajustată.

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