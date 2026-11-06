La pensia pentru limită de vârstă poți ieși când atingi vârsta care se aplică lunii și anului tău de naștere și ai cel puțin 15 ani care contează la contribuția pentru pensie. Pentru bărbați, vârsta este de 65 de ani; pentru femei, ea crește treptat până la 65 de ani în ianuarie 2035. Până în 2030 se aplică acest calendar deja stabilit, nu o nouă creștere a vârstei pentru toată lumea.

Vârsta femeilor depinde de luna nașterii

Legea nr. Potrivit 360/2023, vârsta generală este aceeași pentru femei și bărbați: 65 de ani. Pentru femei, creșterea este treptată: vârsta exactă, luna în care poate fi cerută pensia și anii de contribuții ceruți se găsesc pe rândul lunii și anului nașterii din anexa nr. 5 a legii.

Tabelul de mai jos arată cinci exemple din calendarul femeilor. Pentru altă lună de naștere, se folosește rândul ei din anexă.

Născută în Vârsta Luna pensionării Iulie 1963 62 ani și 6 luni Ianuarie 2026 Aprilie 1964 62 ani și 7 luni Noiembrie 2026 Ianuarie 1967 63 de ani Ianuarie 2030 August 1967 63 ani și 3 luni Noiembrie 2030 Ianuarie 1970 65 de ani Ianuarie 2035

În 2026, femeile născute din iulie până în noiembrie 1963 ajung la vârsta cerută din ianuarie până în mai. Cele născute din decembrie 1963 până în aprilie 1964 ajung la prag din iulie până în noiembrie 2026. Data din tabel nu înseamnă că pensia se acordă fără îndeplinirea condiției privind anii de contribuții.

Ce este stabilit până în 2030

La începutul creșterii treptate, în septembrie 2024, vârsta pentru femei era de 62 de ani și 3 luni. Pentru femeile din exemplele care ajung la pensie în 2026, ea este de 62 de ani și 6 sau 7 luni. În 2030, femeile născute în ianuarie 1967 au 63 de ani, iar femeile născute în august 1967 au 63 de ani și 3 luni.

Aceste creșteri sunt deja înscrise în calendarul legii. Nu există în calendarul aplicabil la 6 noiembrie 2026 o majorare suplimentară pentru toți cei care se pensionează până în 2030. După ce femeile ajung la pragul de 65 de ani, în ianuarie 2035, o eventuală creștere legată de speranța de viață ar necesita schimbarea legii; nu se aplică automat.

Ai nevoie de cel puțin 15 ani care contează la contribuție

Pentru pensia la vârsta obișnuită trebuie îndeplinite împreună vârsta și un stagiu minim de 15 ani. Stagiul complet este de 35 de ani ca regulă generală, dar pentru femeile aflate în perioada de creștere treptată se verifică valoarea din rândul lor din anexă. Stagiul complet contează pentru unele reduceri de vârstă și pentru pensia anticipată; nu este pragul minim pentru pensia la vârsta obișnuită.

Nu orice an din vechimea totală acoperă cei 15 ani ceruți. Într-un exemplu al Casei Naționale de Pensii Publice, o persoană are 10 ani de contribuții, doi ani de concediu pentru creșterea copilului care contează la acest prag și patru ani de facultate. Are 16 ani în total, dar numai 12 ani care contează la minimul cerut, astfel că cererea pentru pensia la limită de vârstă este respinsă.

Ce faci dacă îți lipsesc ani

Mai întâi verifici anii înregistrați și ceri lămuriri casei teritoriale de pensii pentru perioadele care lipsesc. Dacă nu ai cei 15 ani, vârsta singură nu deschide dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

Pentru perioade din cel mult șase ani anteriori lunii în care închei contractul, poți plăti contribuții printr-un contract cu casa teritorială. Perioadele pot fi separate între ele, dar nu poți cumpăra luni în care aveai deja stagiu sau obligația de a fi asigurat. Nu poți folosi acest contract dacă ești deja pensionar.

De la 1 iulie 2026, Casa Națională de Pensii Publice indică pentru acest contract un venit asigurat de cel puțin 4.325 de lei și o contribuție minimă de 1.081 de lei pentru o lună. Dacă alegi un venit asigurat de 6.000 de lei pe lună, de exemplu, contribuția de 25% este 1.500 de lei pentru o lună. Pentru 12 luni la aceeași bază, calculul este 1.500 × 12 = 18.000 de lei. Aceasta este contribuția din exemplu, nu valoarea viitoarei pensii.

Există și contractul de asigurare voluntară pentru contribuțiile lunilor următoare, încheiat cu casa teritorială. De la 1 iulie 2026, contribuția minimă indicată de casa de pensii este tot de 1.081 de lei pe lună. Plata trebuie făcută cel târziu în ziua de 25 a lunii care urmează, iar în decembrie cel târziu pe 21 decembrie.

Când poți ieși mai devreme

Dacă ai depășit stagiul complet de contribuții cu cel puțin cinci ani de stagiu, poți cere pensia pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani mai devreme. Această reducere nu se adună cu alte reduceri. Separat, pensia anticipată poate începe cu cel mult cinci ani înainte, dar suma este micșorată pentru fiecare lună de anticipare cu un procent între 0,20% și 0,40%, în funcție de anii realizați peste stagiul complet.

Femeile care au stagiul complet și au născut și crescut copii până la 16 ani ori au adoptat și crescut copii cel puțin 13 ani pot avea o reducere de la șase luni pentru un copil la trei ani și șase luni pentru șapte copii sau mai mulți. Pentru anii întregi lucrați în condiții deosebite, reducerea este de patru luni pe an, până la șapte ani; pentru grupa I și condiții speciale, este de șase luni pe an, până la zece ani, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Persoanele cu handicap grav pot avea o reducere de 15 ani, iar cele cu handicap accentuat sau mediu, de 10 ani, dacă îndeplinesc cerințele privind anii de contribuții și certificatul permanent. Pentru deficiența vizuală gravă există o regulă separată: pensia poate fi acordată indiferent de vârstă, dacă este realizată o treime din stagiul complet.

Unde verifici anii și ce acte pregătești

În contul electronic al Casei Naționale de Pensii Publice poți vedea anii înregistrați. Pentru perioada de după 1 aprilie 2001 poți cere și o adeverință de la casa teritorială, personal, prin poștă sau prin e-mail, trimițând cererea și copia scanată a cărții de identitate. Portalul casei are un modul care estimează data la care ai putea cere pensia; estimarea nu înlocuiește decizia de pensionare.

Actele de bază sunt cererea, actele de stare civilă și carnetul de muncă. În funcție de situație, se adaugă:

Pentru copii și reducerea de vârstă: actele privind copiii.

Pentru ani lucrați în condiții care dau reducere: dovezile privind acele condiții de muncă.

Pentru handicap: certificatul permanent și actele din care rezultă stagiul cerut.

Pentru perioade sau venituri care trebuie dovedite: după caz, diplomele, livretul militar și dovezile privind sporurile ori munca în agricultură.

Pentru situațiile prevăzute de legi speciale sau pentru domiciliul în străinătate: actele aferente acelei situații.

Dosarul pentru pensia publică poate cuprinde și perioade dintr-un sistem de pensii neintegrat, pentru deschiderea dreptului. Pensia din sistemul public se stabilește însă numai pentru perioadele realizate în acest sistem.

Pașii de la verificare până la decizie

Cauți în anexa nr. 5 rândul lunii și anului nașterii tale. Notezi luna pensionării, vârsta și anii ceruți pe acel rând. Compari anii ceruți cu cei din contul electronic sau din adeverință. Dacă lipsesc perioade ori sunt greșeli, ceri clarificări casei teritoriale înainte de depunerea dosarului. Pregătești cererea, actele de bază și documentele care se potrivesc situației tale, inclusiv dovezile pentru o eventuală reducere de vârstă. Depui cererea online sau la casa teritorială competentă, personal, prin reprezentant legal ori printr-un mandatar cu procură specială. Dacă o depui în 30 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor, pensia se acordă de la acea dată; dacă o depui mai târziu, drepturile încep de la data cererii. Verifici decizia. Casa de pensii o emite în 45 de zile de la înregistrarea cererii, cu posibilitatea prelungirii cu 30 de zile în cazurile prevăzute de lege, și o comunică în 10 zile de la emitere. Dacă nu ești de acord, o poți contesta în 45 de zile de la comunicare.

Întrebări frecvente

Contează concediul pentru creșterea copilului?

Concediul pentru creșterea copilului început după 1 ianuarie 2006 se ia în calcul la stagiul minim și la cel complet, în condițiile legii.

Facultatea înlocuiește anii de contribuții care îmi lipsesc?

Nu automat. Anii de studii pot intra în vechimea totală, dar nu acoperă prin ei înșiși minimul de 15 ani care contează la contribuție.

Data arătată de simularea casei de pensii este definitivă?

Nu. Simularea este orientativă; dreptul la pensie și data de la care se acordă sunt stabilite prin decizia casei de pensii.

Pot cumpăra orice an care îmi lipsește?

Nu. Contractul pentru perioade trecute poate acoperi cel mult șase ani anteriori lunii încheierii lui și numai perioade în care nu aveai stagiu și nici obligația de a fi asigurat.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; anexa nr. 5 publicată de Casa Națională de Pensii Publice; ghidul Casei Naționale de Pensii Publice pentru pensia la limită de vârstă; nota Casei Naționale de Pensii Publice și a Ministerului Muncii despre noua lege; informațiile Casei Naționale de Pensii Publice despre adeverința de stagiu, portal, asigurarea retroactivă și asigurarea voluntară.