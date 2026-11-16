Doar 49% dintre cele 48.695 de produse urmărite în lista extinsă de Black Friday a eMAG au ajuns la cel mai mic preț din ultimele 12 luni, potrivit datelor PriceFlux relatate de Adevărul. Pentru cumpărătorii care au urmărit un produs înainte de campania din 6 noiembrie 2026, prețul afișat ca ofertă nu a fost neapărat cel mai mic din an.

Analiza privește produse care se găseau și în oferta obișnuită a magazinului, nu toate produsele vândute de Black Friday. Faptul că un preț nu a fost minimul anului nu înseamnă, de unul singur, că reducerea afișată a încălcat legea: procentul de reducere și istoricul pe 12 luni răspund la întrebări diferite.

Telefoanele au ajuns cel mai rar la prețul minim al anului

În categoria electro-IT, 34% dintre produsele urmărite au atins minimul ultimelor 12 luni, arată cifrele PriceFlux. Diferențele dintre tipurile de produse au fost mari:

Telefoane: 26% la prețul minim al anului.

Laptopuri: 40% la prețul minim al anului.

Electrocasnice mari: 47% la prețul minim al anului.

Alte pagini de oferte au avut rezultate diferite. Dintre produsele afișate la deschiderea campaniei pe paginile speciale ale celor mai mari două magazine online, între 75% și 84% erau la cel mai mic preț din 2026, potrivit aceleiași analize. Acele pagini nu sunt lista extinsă de 48.695 de produse, iar comparația lor folosește anul 2026, nu intervalul de 12 luni.

Unele produse costaseră mai puțin înainte de Black Friday

Istoricul prețurilor prezentat în analiză arată că un PlayStation 5 Slim de 1 TB costa 3.799,99 lei de Black Friday, după ce fusese listat la 2.699 de lei în primele luni din 2026. Aspiratorul Dyson V11 Advanced costa 2.899,90 lei în noiembrie, față de 1.999,97 lei în aprilie. Espressorul Krups Evidence era la 1.999,99 lei, deși în martie fusese disponibil la 1.399,89 lei.

Au existat și prețuri mai mici decât la campania precedentă: boxa JBL Flip 7 a coborât de la 559,99 lei la Black Friday 2025 la 449,99 lei în 2026, preț identificat în analiză ca minim al ultimelor 12 luni. În schimb, iPhone 16 de 128 GB a fost listat la 4.299,99 lei în 2026, față de 3.599,99 lei cu un an înainte. Aceste comparații privesc produsele respective, nu toate ofertele din magazin.

Pe lista extinsă, reducerea afișată aflată la mijlocul șirului de oferte a fost de 15%, potrivit PriceFlux. Doar 2,2% dintre oferte afișau reduceri de cel puțin 50%, iar jumătate dintre acestea erau pentru produse care costau sub 40 de lei.

Legea cere comparația cu 30 de zile, nu cu un an

Din 28 mai 2022, când a intrat în vigoare HG nr. 686/2022, un comerciant care anunță o reducere trebuie să arate ca preț anterior cel mai mic preț practicat de același vânzător în ultimele 30 de zile. Pentru produsele perisabile se iau în calcul 10 zile, iar pentru cele vândute de mai puțin de 30 de zile, perioada în care au fost comercializate. Minimul pe 12 luni folosit de PriceFlux ajută la compararea unei oferte cu prețuri mai vechi, dar nu este prețul anterior cerut de această regulă.

Comerciantul trebuie să poată dovedi prețul anterior cu documente la cererea ANPC. Încălcarea regulii de afișare poate fi sancționată cu amendă între 5.000 și 30.000 de lei, potrivit aceleiași hotărâri. Cifrele despre minimul anual nu stabilesc că un vânzător a încălcat regula celor 30 de zile.

Pentru o ofertă viitoare, cumpărătorul poate compara prețuri păstrate din luni diferite pentru exact aceeași variantă de produs și poate verifica suma finală, inclusiv livrarea. Procentul afișat lângă preț arată reducerea față de reperul folosit de vânzător, nu economia față de cel mai mic preț din an.