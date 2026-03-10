Petrolul s-a prăbușit cu peste 6% după declarațiile lui Trump despre Iran

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere bruscă de peste 6% marți, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că un final al războiului împotriva Iranului este iminent. Anunțul a calmat temerile pieței privind o criză prelungită a aprovizionării cu energie la nivel global.

Cotațiile petrolului Brent au scăzut cu 6,51 dolari, echivalentul a 6,6%, ajungând la o valoare de 92,45 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 6,12 dolari, sau 6,5%, atingând 88,65 dolari pe baril, conform datelor citate de Mediafax.

Ce a declanșat scăderea abruptă

Principalul factor al acestei deprecieri a fost o declarație făcută luni de președintele Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a afirmat că războiul împotriva Iranului este „aproape încheiat” și a adăugat că operațiunile militare ale Washingtonului progresează mai rapid decât se anticipase inițial. Această perspectivă a redus imediat presiunea de pe piețele energetice, care se temeau de un conflict de lungă durată în Orientul Mijlociu.

În același discurs, Trump a transmis un avertisment ferm Teheranului. Președintele a amenințat că Iranul „va fi lovit de douăzeci de ori mai puternic” în cazul în care ar încerca să blocheze tranzitul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic vital pentru comerțul global cu țiței.

Reacția Iranului și contextul recent

Scăderea de marți vine după o perioadă de creșteri accelerate. Luni, prețurile petrolului depășiseră pragul de 100 de dolari pe baril, atingând maxime nemaiîntâlnite în ultimii patru ani. Cotația Brent urcase până la 119,50 dolari pe baril, iar WTI ajunsese la 119,48 dolari, cele mai ridicate niveluri din 2022.

Replica Teheranului la declarațiile lui Trump nu a întârziat să apară. Garda Revoluționară Islamică a transmis un mesaj tranșant, afirmând că Teheranul „va decide când se va încheia războiul”. Mai mult, oficialii iranieni au avertizat: „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.

Alt factor care a influențat piețele

Pe lângă evoluțiile din conflictul iranian, prețurile petrolului au fost influențate și de discuțiile purtate la Washington. Oficialii americani analizează posibilitatea unei relaxări a sancțiunilor petroliere impuse Rusiei, o altă mișcare ce ar putea crește oferta de țiței pe piața globală și, implicit, ar contribui la scăderea prețurilor.