Piața RCA din nou sub amenințare. Acuzații grave la adresa ASF și riscul unui nou faliment care ar putea zgudui economia

Piața RCA din România traversează din nou un moment tensionat. După falimentele răsunătoare ale City Insurance și Euroins, care au lăsat milioane de șoferi și mii de service-uri auto în incertitudine, transportatorii avertizează că există riscul unui nou colaps. De această dată, vizată este compania Grawe România, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este acuzată că ar repeta greșelile trecutului, ignorând semnalele de alarmă.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis un comunicat dur în care afirmă că problemele de pe piața RCA nu doar că nu s-au rezolvat, ci s-au adâncit. În ciuda creșterii cu 25% a prețurilor polițelor după expirarea plafonării din iulie 2025, păgubiții se confruntă în continuare cu refuzuri la plata daunelor, întârzieri și procese interminabile.

COTAR: un nou faliment bate la ușă

Potrivit organizației, Grawe România prezintă toate semnele de vulnerabilitate care au precedat prăbușirea City Insurance și Euroins: un număr ridicat de reclamații, pierderi repetate în instanță, lipsă de capitalizare și transferuri financiare în afara țării.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a declarat că „situația este un pericol pentru asigurați, unitățile reparatoare și întreaga economie”. Acesta acuză ASF că preferă să protejeze companiile de asigurări, aplicând sancțiuni simbolice, în loc să apere drepturile consumatorilor.

O amendă de 10.000 de euro, susține COTAR, reprezintă echivalentul a doar câteva dosare de daună neachitate, adică o sumă infimă raportată la dimensiunea pieței RCA.

Lecțiile neterminate ale falimentelor anterioare

Falimentele City Insurance și Euroins au lăsat urme adânci pe piața asigurărilor din România. Mii de păgubiți așteaptă și astăzi despăgubiri prin Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), iar service-urile auto se confruntă cu dificultăți financiare din cauza întârzierilor la plată.

În ciuda acestor precedente, transportatorii spun că ASF nu a învățat nimic. Practicile contestate continuă, iar lipsa unei supravegheri eficiente pune în pericol stabilitatea pieței.

Pentru mulți șoferi, încrederea în polițele RCA a devenit fragilă, iar orice nouă prăbușire ar putea adânci și mai mult criza de credibilitate.

RCA mai scump, dar nu mai sigur

După expirarea plafonării prețurilor la 1 iulie 2025, polițele RCA s-au scumpit cu aproximativ 25%. Românii plătesc mai mult pentru a fi asigurați, însă paradoxul este că nivelul de protecție nu s-a îmbunătățit.

Păgubiții continuă să raporteze întârzieri și refuzuri, iar instanțele le dau dreptate. Cu toate acestea, companiile de asigurări, acuză COTAR, găsesc în continuare modalități de a amâna plățile sau de a contesta dosarele de daună.

Creșterea prețului, combinată cu lipsa de eficiență în acordarea despăgubirilor, transformă RCA într-o obligație costisitoare, dar adesea lipsită de substanță.

ASF, sub presiunea demiterii

COTAR cere Guvernului și Parlamentului să intervină și să demită actuala conducere a ASF. Vicepreședintele Sorin Mititelu este acuzat că „măsluiește supravegherea” și că pune în pericol milioane de români prin lipsa de reacție la semnalele de alarmă.

Confederația a ironizat și modul în care ASF evaluează piața, amintind că vicepreședintele a acordat brokerajului RCA „nota 6”. „Dacă elevul e de nota 6, care este nota profesorului?”, întreabă COTAR, sugerând că vina pentru situația actuală nu poate fi pusă doar pe piață, ci și pe instituția care ar trebui să o supravegheze.

Impactul economic al unui posibil nou faliment

Un colaps al Grawe România ar genera pierderi majore, nu doar pentru șoferii direct afectați, ci și pentru întreaga economie. Fondul de Garantare a Asiguraților ar fi din nou pus sub presiune, iar service-urile auto ar suferi blocaje financiare.

Mai mult, încrederea consumatorilor în polițele obligatorii RCA ar putea scădea dramatic. Aceasta ar duce la creșterea numărului de șoferi fără asigurare, cu efecte directe asupra siguranței rutiere și asupra costurilor de reparație în caz de accident.

Ce urmează pentru piața RCA

Specialiștii avertizează că soluția nu este doar în creșterea amenzilor, ci și în reformarea reală a modului în care ASF supraveghează piața. Fără o schimbare de strategie, problemele structurale vor continua să alimenteze instabilitatea.

Pentru șoferi, problema imediată rămâne aceeași: plătesc polițe tot mai scumpe și nu au garanția că, în caz de accident, vor fi despăgubiți rapid și corect.

Piața RCA din România se află din nou la un punct de cotitură. După falimentele recente, un nou colaps ar putea zdruncina și mai tare încrederea publicului și ar crea pierderi economice uriașe. Acuzațiile COTAR la adresa ASF arată că lipsa de supraveghere și sancțiunile simbolice nu mai pot fi tolerate.

Pentru ca piața să devină stabilă, este nevoie de transparență, responsabilitate și protejarea reală a consumatorilor. Altfel, RCA va rămâne doar o obligație birocratică, fără valoare reală pentru milioane de români care plătesc din ce în ce mai mult pentru o siguranță iluzorie.