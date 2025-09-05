PIB-ul României, în schimbare. Ce arată ultimele date INS

PIB-ul României, în schimbare. România traversează o perioadă economică marcată de incertitudini fiscale și tensiuni politice, însă cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică pentru trimestrul al doilea din 2025 arată că PIB-ul țării a reușit să crească, chiar dacă ritmul nu este spectaculos.

Potrivit INS, Produsul Intern Brut ajustat sezonier a avansat cu 1,2% față de trimestrul anterior și cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. La prețuri curente, PIB-ul României a fost estimat la peste 471 miliarde lei doar pentru trimestrul al doilea.

Semestrial, economia a însumat o valoare de 931,8 miliarde lei, marcând o creștere reală de 1,4% față de primele șase luni din 2024. Deși procentul nu pare impresionant, contextul regional și global – inflație ridicată, scăderea cererii externe și volatilități fiscale – face ca acest avans să fie privit cu atenție.

Cum arată structura PIB și de unde vine creșterea

Pentru a înțelege mai bine dinamica, trebuie analizate domeniile care au contribuit la creștere și cele care au tras în jos economia.

Un aport important a venit din construcții, care au crescut cu peste 5,6%, adăugând 0,3% la PIB. Șantierele de infrastructură și investițiile imobiliare în derulare au menținut sectorul activ, chiar dacă piața rezidențială privată dă semne de încetinire.

Un alt domeniu cu impact pozitiv a fost cel al informațiilor și comunicațiilor, cu o creștere de 1,1% și o contribuție de 0,1%. Acest sector, deși cu o pondere mai mică în PIB, reflectă adaptarea economiei la digitalizare și cererea constantă pentru servicii IT și telecom.

La acestea se adaugă impozitele nete pe produs, care s-au majorat cu 5% și au avut o contribuție de 0,5% la creșterea PIB.

Cine a frânat economia

Tabloul nu este însă uniform. Mai multe ramuri au avut evoluții negative, trăgând în jos rezultatul final.

Industria a fost principalul „vinovat”, cu o scădere de 1,5% și o contribuție negativă de 0,3%. Sectorul industrial, odată motorul economiei, continuă să se confrunte cu probleme de competitivitate, costuri ridicate și cerere scăzută la export.

De asemenea, comerțul, transporturile și serviciile conexe (hoteluri, restaurante) au înregistrat un recul de 0,2%, contribuind negativ cu 0,1% la PIB. Asta arată că, deși consumul gospodăriilor crește, presiunea pe cheltuieli și scumpirile afectează unele segmente ale pieței interne.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice, împreună cu serviciile administrative și de suport, au scăzut cu 2,9%, reducând PIB-ul cu 0,2%.

Sectoarele neutre: nici creștere, nici declin

Există și domenii unde impactul a fost redus sau neutru asupra PIB-ului. Agricultura, silvicultura și pescuitul au crescut cu 1,7%, dar ponderea redusă (sub 2%) nu a permis o contribuție reală.

Tranzacțiile imobiliare, cu o pondere de 7,4%, au stagnat, reflectând blocajele de pe piața rezidențială. La rândul lor, finanțele și asigurările au avut o scădere de 0,4%, iar administrația publică, învățământul și sănătatea au crescut marginal, cu doar 0,1%.

Pe partea de utilizare, creșterea PIB a fost susținută în principal de consumul gospodăriilor, care a urcat cu 1,4% și a adăugat 0,9% la PIB. Românii au continuat să cheltuiască, în ciuda inflației și a incertitudinilor, susținuți probabil de creșterea salariilor și de transferurile sociale.

Un alt motor important a fost formarea brută de capital fix – practic, investițiile – care au crescut cu 2% și au adăugat 0,5% la PIB. Acest indicator arată că, în ciuda instabilității fiscale, proiectele de infrastructură și investițiile private au continuat să ruleze.

În schimb, consumul final al administrațiilor publice s-a redus, iar exportul net a avut o contribuție negativă de -1,4%, reflectând dezechilibrele comerciale: importurile au crescut mai repede decât exporturile.

PIB și paradoxul fiscal

Un aspect interesant este că, deși PIB-ul a crescut, multe dintre sectoarele productive – industria, comerțul și serviciile profesionale – au scăzut. Creșterea vine mai degrabă din investiții și consum, alimentate de taxe și de impozite nete.

Această situație ridică semne de întrebare asupra sustenabilității pe termen lung. Dacă baza de producție slăbește, iar consumul este stimulat artificial, creșterea PIB ar putea fi doar temporară.

România în context european

Comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, România se află într-o zonă de mijloc. Creșterea de 2,1% anual este peste media unor economii dezvoltate aflate în stagnare, dar sub ritmul unor țări emergente care atrag investiții masive.

Provocarea pentru România rămâne să transforme aceste creșteri modeste în dezvoltare durabilă, bazată pe industrie competitivă, exporturi solide și inovare.

Creșterea PIB din trimestrul II 2025 arată o economie rezilientă, dar fragilă. Construcțiile, IT-ul și investițiile trag în sus economia, însă industria, comerțul și exporturile slăbite o frânează.

Pentru guvern și pentru mediul de afaceri, mesajul este clar: fără politici fiscale coerente și fără sprijin real pentru sectoarele productive, creșterea PIB va rămâne una modestă și vulnerabilă.

Pe termen lung, ceea ce contează nu este doar procentul de creștere, ci și calitatea acesteia. România are nevoie de un PIB bazat pe valoare adăugată, pe inovație și pe stabilitate economică.