Primăria Sibiu propune pentru 2027 un impozit de 6,25% din valoarea clădirilor firmelor care nu a fost actualizată în cei cinci ani dinaintea anului de impunere. Pentru clădirile cu valoarea actualizată, proiectul publicat la 28 octombrie 2026 prevede o cotă de 1,51%; niciuna dintre aceste cote pentru 2027 nu este încă aprobată.

La aceeași valoare folosită la calculul impozitului, de 500.000 de lei, o firmă ar plăti 31.250 de lei la cota de 6,25% sau 7.550 de lei la cea de 1,51%. Diferența este de 23.700 de lei, dar cele două sume sunt exemple de calcul, nu impozitul stabilit pentru o anumită firmă.

Ce se schimbă față de impozitul plătit în 2026

Proiectul Primăriei Sibiu pentru 2027 stabilește cota obișnuită a firmelor la 1,3%, la care adaugă 16,154% din această cotă. Suma adăugată se rotunjește la 0,21 puncte procentuale, astfel că rezultă 1,51%. Proiectul aplică acest calcul atât clădirilor folosite pentru activități, cât și celor folosite ca locuințe și deținute de firme.

Pentru un apartament de firmă folosit ca locuință, schimbarea ar fi mare. Potrivit hotărârii fiscale aplicabile în 2026, cota de 0,2%, mărită local cu 25%, înseamnă 0,25% din valoarea impozabilă. La 500.000 de lei, impozitul este de 1.250 de lei în 2026; la cota propusă de 1,51%, ar ajunge la 7.550 de lei în 2027, cu 6.300 de lei mai mult, dacă valoarea folosită la calcul rămâne aceeași.

Cota de 6,25% pentru lipsa actualizării nu ar fi, în schimb, o taxă nouă. În 2026 se aplică deja cota de 5%, majorată local cu 25% din aceasta, adică tot 6,25%. La o valoare neschimbată de 500.000 de lei, impozitul ar rămâne 31.250 de lei. Pentru o clădire folosită și ca locuință, și pentru activități, proiectul prevede calcularea separată a impozitului pentru fiecare parte și adunarea sumelor.

Când trebuie depus raportul pentru actualizarea valorii

Valoarea folosită la calculul impozitului se actualizează pe baza unui raport făcut de un evaluator autorizat. Potrivit regulii din Codul fiscal privind depunerea raportului, proprietarul îl depune la serviciul local de taxe până la primul termen de plată din anul pentru care cere actualizarea. Pentru impozitul pe 2027, termenul este 31 martie 2027.

Dacă raportul ajunge după acest termen, noua valoare produce efecte de la 1 ianuarie 2028, nu pentru impozitul pe 2027. Raportul poate stabili o altă valoare a clădirii, astfel că diferența dintre cotele de 1,51% și 6,25% nu garantează aceeași diferență în lei pentru fiecare proprietar.

Observațiile la proiect se primesc până pe 10 noiembrie

Primăria Sibiu primește propuneri scrise până la 10 noiembrie 2026, potrivit anunțului de consultare publicat la 28 octombrie. Persoanele și firmele interesate le pot trimite la [email protected] sau le pot depune la Primăria municipiului Sibiu, pe strada Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. După consultare, proiectul urmează să fie dezbătut și supus votului Consiliului Local Sibiu.