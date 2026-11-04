Femeile din Armată, Poliție și penitenciare care au crescut copii ar putea ieși la pensie cu până la 3 ani și 6 luni mai devreme, dacă au minimum 25 de ani vechime, dintre care minimum 15 în serviciu

Senatul a adoptat tacit, la 31 octombrie 2026, două proiecte privind pensiile militare, potrivit fișelor instituției. Unul ar permite unor femei din Armată, Poliție și penitenciare să iasă mai devreme la pensie pentru copiii crescuți, iar celălalt ar ajuta unele persoane să îndeplinească vechimea cerută pentru pensia de limită de vârstă.

Niciuna dintre schimbări nu se aplică acum. Proiectele, inițiate de deputata AUR Ramona-Ioana Bruynseels, au trecut de Senat prin depășirea termenului de dezbatere, fără un vot asupra prevederilor, și au fost trimise Camerei Deputaților.

Cu cât s-ar reduce vârsta pentru femeile care au crescut copii

Proiectul L479/2026 se referă la femeile care sunt cadre militare, polițiști sau funcționari publici cu statut special în administrația penitenciară. Ele ar trebui să aibă cel puțin 25 de ani de vechime luați în calcul pentru pensie, dintre care cel puțin 15 ani în serviciu.

Reducerea propusă depinde de numărul copiilor născuți sau adoptați și crescuți până la vârsta de 16 ani:

Un copil: 6 luni.

Doi copii: un an.

Trei copii: un an și 6 luni.

Patru copii: doi ani.

Cinci copii: doi ani și 6 luni.

Șase copii: trei ani.

Șapte sau mai mulți copii: trei ani și 6 luni.

În cazul adopției, aceasta trebuie să fi avut loc cu cel puțin 13 ani înainte ca acel copil să împlinească 16 ani. Reducerea pentru copii s-ar putea aduna cu alte reduceri prevăzute de lege, dar vârsta rezultată nu ar putea coborî sub 45 de ani.

Proiectul schimbă vârsta la care poate fi cerută pensia, nu și felul în care se stabilește suma. Potrivit legii actuale, calculul pornește de la media soldelor sau salariilor brute din șase luni consecutive, alese din ultimii cinci ani.

Al doilea proiect ar ajuta la îndeplinirea vechimii, nu ar scădea vârsta

Proiectul L518/2026 privește perioadele de asigurare în sistemul public de pensii prin contracte încheiate începând cu 1 ianuarie 2018. Aceste perioade ar putea fi folosite numai la împlinirea vechimii totale necesare pensiei militare pentru limită de vârstă. Nu ar înlocui anii ceruți în serviciu.

Perioadele respective nu ar ajuta la obținerea pensiei anticipate, a celei anticipate parțiale sau a pensiei militare de invaliditate. Proiectul nu prevede nici o reducere nouă pentru munca în condiții speciale și nu schimbă direct suma pensiei.

Dacă regula va intra în vigoare, cererile depuse după acea dată vor fi soluționate după ea. Cererile deja depuse, dar nesoluționate la acel moment, vor fi judecate după legea valabilă în ziua înregistrării lor.

Legea permite deja ieșirea mai devreme pentru anumite condiții de muncă

Legea pensiilor militare în vigoare cere, pentru pensia de limită de vârstă, cel puțin 25 de ani de vechime totală, dintre care 15 ani în serviciu. Vârsta standard ajunge la 60 de ani prin eșalonarea prevăzută de lege. Există deja reduceri de vârstă pentru munca în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții; proiectul pentru femeile cu copii ar adăuga o reducere separată.

Pentru munca în condiții deosebite, tabelul actual acordă un an reducere după șase ani lucrați în aceste condiții și până la opt ani reducere după 35 de ani. Separat, la calculul vechimii, fiecare an lucrat efectiv este socotit ca un an și trei luni în condiții deosebite, un an și șase luni în condiții speciale sau doi ani în alte condiții.

Ce urmează înainte ca regulile să poată fi aplicate

Camera Deputaților, cameră decizională pentru aceste legi organice, trebuie să înregistreze cele două proiecte, să le repartizeze comisiilor competente pentru raport și avize, apoi să le dezbată și să le supună votului în plen. La data verificării, fișa Senatului indica doar „trimis la Cameră pentru dezbatere”, fără un număr de înregistrare la Camera Deputaților sau un raport al comisiilor. Pentru a deveni legi, ele trebuie apoi promulgate și publicate în Monitorul Oficial. Dacă vor intra în vigoare, proiectele prevăd elaborarea sau actualizarea regulilor de aplicare în termen de 30 de zile.

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