Proprietarii de clădiri din București ar avea în 2027 aceleași valori și cote folosite la calculul imozitului ca în 2026, potrivit proiectului publicat de Primăria Capitalei la 3 noiembrie 2026. Proiectul nu este încă o hotărâre adoptată și prevede taxe diferite pentru persoanele și firmele care cer autorizații de construire.

Pentru o locuință deținută de o persoană fizică, cota propusă rămâne de 0,1% din valoarea folosită la calculul impozitului. Acea valoare nu este suma pe care proprietarul o plătește. În schimb, cine solicită o autorizație de construire ar putea plăti o taxă calculată ca procent din valoarea lucrărilor trecute în autorizație.

Ce rămâne la fel la impozitul pe clădiri

Consiliul General al Municipiului București a stabilit nivelurile aplicabile din 2026 prin hotărârea adoptată la 23 decembrie 2025. Proiectul pentru 2027 păstrează, pentru principalele tipuri de clădiri, valorile de mai jos. Prima sumă este pentru clădirea cu instalații, iar a doua pentru cea fără instalații:

Clădire tip A: 2.677 lei/mp, respectiv 1.606 lei/mp.

Clădire tip B: 803 lei/mp, respectiv 535 lei/mp.

Clădire tip C: 535 lei/mp, respectiv 469 lei/mp.

Clădire tip D: 335 lei/mp, respectiv 201 lei/mp.

Rămân aceleași și cotele aplicate valorii impozabile: 0,1% pentru locuințele persoanelor fizice, 0,2% pentru clădirile lor folosite în alte scopuri, 0,2% pentru locuințele deținute de firme și 1,5% pentru clădirile firmelor folosite în alte scopuri. Pentru încăperile de la subsol, demisol sau mansardă, proiectul păstrează procentele de calcul de 75% când sunt folosite ca locuință și de 50% pentru alte utilizări.

Profit.ro a relatat pe 4 noiembrie că taxele locale au crescut, în medie, cu 80% în 2026. Proiectul pentru 2027 nu arată ce taxe intră în această medie sau cum a fost calculată; procentul nu este creșterea impozitului fiecărui proprietar.

Cât ar costa autorizația de construire

Taxele din proiect pentru autorizațiile de construire îi privesc pe cei care solicită asemenea acte, nu pe toți proprietarii din București. Pentru o locuință sau o anexă, taxa propusă este de 5% din valoarea autorizată a lucrărilor. Pentru alte construcții, este de 10% din valoarea autorizată, inclusiv instalațiile aferente.

Când lucrarea intră în procedura simplificată, proiectul indică 0,25% pentru locuințe și anexe și 0,50% pentru celelalte construcții. Raportul Primăriei leagă aceste prevederi de Legea nr. 169/2026, noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, și arată că, în anumite situații de intrare în legalitate prevăzute de lege, taxele pot ajunge la de zece ori nivelul obișnuit. Taxa pentru autorizație este separată de impozitul anual pe clădire.

Reducerea pentru plata timpurie și pasul următor

Proiectul păstrează reducerea de 10% pentru plata până la 31 martie a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. El propune și reducerea cu 30% a impozitului pentru vehiculele hibride cu emisii de cel mult 50 g de CO2 pe kilometru. Aceste prevederi ar urma să se aplice din 2027 numai dacă proiectul este adoptat.

Primăria primește recomandări privind proiectul până la 18 noiembrie 2026. Documentul nu stabilește data la care Consiliul General îl va vota.