Bugetul de Crăciun este suma care rămâne după ce pui deoparte facturile, ratele, cheltuielile necesare din decembrie și ianuarie și o rezervă. Dacă socoteala iese pe minus, limita pentru cumpărăturile de sărbători este zero, nu o sumă de pus pe cardul de credit.

Adună numai veniturile pe care știi că le vei primi, economiile făcute pentru sărbători și bonusurile certe. Scazi apoi obligațiile, înainte să alegi cadourile sau meniul. BCR recomandă să pornești bugetul de sărbători de la banii rămași după cheltuielile necesare.

Calculează cât îți permiți să cheltuiești

Adună veniturile nete certe, economiile dedicate sărbătorilor și bonusurile certe. Scade facturile, ratele și cheltuielile necesare din decembrie. Scade cheltuielile din ianuarie pe care trebuie să le acoperi din acești bani. Pune deoparte o rezervă. Ce rămâne este limita pentru toate cheltuielile de sărbători, nu doar pentru cadouri. Împarte limita între cumpărături. Dacă totalul listei este mai mare, redu lista înainte să plătești.

Nu există un procent legal din venit care trebuie cheltuit de Crăciun. Revista educațională FinZoom, nr. 31/2020, recomandă cel mult 30% din venit pentru cadouri și cumpărături de sărbători. Este un reper, nu o sumă pe care o ai automat la dispoziție după plata obligațiilor.

Două exemple arată ce rămâne după obligații

În primul exemplu, o familie are un venit net cert de 6.000 de lei și 500 de lei economisiți pentru sărbători. Din cei 6.500 de lei scade 2.000 de lei pentru facturi, 800 de lei pentru rate, 1.000 de lei pentru cheltuielile necesare din decembrie, 1.000 de lei pentru ianuarie și 500 de lei pentru rezervă. Rămân 1.200 de lei pentru Crăciun și Anul Nou.

Reperul FinZoom de 30% din venitul de 6.000 de lei ar însemna 1.800 de lei. Familia din exemplu are însă disponibili doar 1.200 de lei. Sumele pentru venituri și cheltuieli sunt alese pentru acest calcul, nu reprezintă costurile unei familii obișnuite.

În al doilea exemplu, venitul net cert este de 4.000 de lei, fără economii pentru sărbători. Facturile sunt 1.500 de lei, ratele 700 de lei, cheltuielile necesare din decembrie 900 de lei, cele din ianuarie 600 de lei, iar rezerva 500 de lei. Totalul de acoperit este 4.200 de lei: rezultatul este minus 200 de lei, deci bugetul pentru cadouri, decorațiuni și evenimente este zero. Chiar și fără aceste cumpărături, mai trebuie acoperiți 200 de lei dintr-un venit cert suplimentar sau prin reducerea unei cheltuieli care poate fi schimbată.

Împarte banii și urmărește ce ai plătit

Pentru familia căreia îi rămân 1.200 de lei, împărțirea de mai jos este tot un exemplu. Ultima coloană arată cât s-a plătit și cât mai poate fi cheltuit din fiecare limită.

Categorie Limită, lei Plătit / rămas, lei Cadouri 400 350 / 50 Masă 400 380 / 20 Drumuri 200 190 / 10 Decor 100 70 / 30 Altele 100 100 / 0 Total 1.200 1.090 / 110

La „Altele” intră, în exemplu, evenimentele, livrările și cheltuielile mărunte. După plățile trecute în tabel, au rămas 110 lei din limita de sărbători. Pentru propriul buget, poți copia cele trei coloane și înlocui toate sumele: limita fiecărei categorii, cât ai plătit și cât a rămas. Totalul limitelor nu trebuie să depășească suma calculată după obligații.

Scrie lângă fiecare persoană cadoul dorit și suma maximă, cu ambalaj și livrare incluse. Pentru masă, notează meniul și numărul de persoane; pentru drumuri, transportul și cazarea. Dacă o categorie trece peste limită, redu altă cheltuială de sărbători înainte de plată, fără să iei bani din rezerva pentru ianuarie.

Verifică prețul și costul livrării

Compară prețul aceluiași produs în mai multe magazine și adaugă costul livrării înainte să alegi. Verifică prețurile în ziua cumpărării: Eurostat a calculat pentru România o creștere anuală a prețurilor de consum de 6,5% în septembrie 2026. Acea medie nu arată cât costă un anumit cadou astăzi.

La o reducere, Ordonanța Guvernului nr. Conform 99/2000, prețul redus se compară cu prețul minim folosit în acel loc de vânzare în ultimele 30 de zile. Prețul nou și cel anterior trebuie arătate clar. Chiar și o reducere corect afișată depășește bugetul dacă prețul final, cu livrare, trece de suma pusă pe listă.

Redu lista înainte să folosești creditul

Dacă lista nu încape în buget, poți scoate mai întâi cadourile suplimentare, decorațiunile și evenimentele. Un schimb de cadouri în care fiecare cumpără pentru o singură persoană, un cadou făcut acasă sau timpul oferit cuiva pot înlocui alte cumpărături. Meniul poate fi potrivit numărului real de persoane de la masă.

Dacă analizezi totuși un credit sau un card de cumpărături, mesajul „fără dobândă” și rata lunară nu spun singure cât vei plăti. Pentru creditele de consum, OUG nr. 50/2010 cere prezentarea dobânzii, a costurilor, a sumei totale de rambursat, a duratei și a ratelor. Compară și DAE, dobânda anuală efectivă, care adună costurile creditului într-un indicator anual.

Verifică înainte să plătești

Prețul produsului și livrarea încap în limita trecută pe listă?

Totalul categoriilor rămâne sub bugetul calculat?

Facturile, ratele, banii necesari în ianuarie și rezerva sunt încă puși deoparte?

Dacă este o reducere, prețul anterior este afișat clar?

Dacă un cadou trebuie returnat sau este defect

La cumpărăturile online sau făcute în afara magazinului, OUG nr. 34/2014 acordă, în principiu, 14 zile pentru a anunța retragerea fără motiv. Pentru bunuri, termenul începe la primire. După anunț, produsul trebuie trimis înapoi în cel mult 14 zile; comerciantul are cel mult 14 zile să ramburseze banii, inclusiv livrarea standard, dar poate aștepta produsul sau dovada expedierii.

Un defect este o problemă diferită de răzgândirea asupra cumpărării. Pentru contractele încheiate după 1 ianuarie 2022, OUG nr. 140/2021 prevede răspunderea vânzătorului pentru problemele constatate în doi ani de la livrare. Reparația sau înlocuirea se face fără costuri, într-un termen rezonabil de cel mult 15 zile calendaristice, stabilit în scris.

Dacă reducerea, returul sau garanția creează o problemă, păstrează bonul ori factura și capturile cu oferta. Cere mai întâi o soluție comerciantului. Dacă problema rămâne, poți trimite o reclamație la ANPC, împreună cu documentele pe care le ai și răspunsul comerciantului.

Întrebări frecvente

Este noiembrie cea mai bună lună pentru cadouri?

Poți începe lista și compararea prețurilor din noiembrie. Nu există însă o lună care să garanteze cel mai mic preț pentru toate produsele.

Când începe termenul de retur pentru mai multe colete?

Dacă o comandă este livrată în mai multe părți, cele 14 zile încep de la primirea ultimului produs sau a ultimei părți.

Trebuie să folosesc formularul magazinului pentru retragere?

Nu. Poți folosi formularul sau poți trimite o declarație clară că renunți la cumpărare, înainte să expire termenul.

Pot returna fără motiv un cadou personalizat?

Produsele făcute după cerințele tale sunt printre excepțiile de la retragerea de 14 zile. Există excepții și pentru produse perisabile ori pentru unele produse sigilate pe care le-ai desigilat și care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă.

Ce documente pot atașa unei reclamații la ANPC?

Poți atașa factura, bonul sau chitanța, contractul, certificatul de garanție și răspunsul comerciantului, după caz. Portalul ANPC permite încărcarea lor odată cu reclamația.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: OG nr. 99/2000; OUG nr. 34/2014; OUG nr. 140/2021; OUG nr. 50/2010; Eurostat; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; BCR; FinZoom; Consumer Financial Protection Bureau.