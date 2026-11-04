Salariul minim brut din 2027 ar putea fi de 4.593, 4.884 sau 5.079 de lei pe lună, potrivit celor trei variante transmise de Ministerul Muncii partenerilor sociali la 30 octombrie 2026. Pentru angajații plătiți cu salariul minim, nicio sumă nouă nu este încă sigură: Guvernul nu a ales nivelul care se va aplica.

Salariul minim în vigoare este de 4.325 de lei brut pe lună, de la 1 iulie 2026. Atunci a crescut de la 4.050 de lei. Suma brută este cea din contract, înainte de taxele reținute din salariu, nu suma care intră în cont.

Cât ar crește salariul minim în fiecare variantă

Cifrele transmise partenerilor sociali ar aduce majorări diferite față de cei 4.325 de lei plătiți acum. Toate sunt sume brute lunare:

Valoarea este de 4.593 de lei, după o creștere de 268 de lei, adică 6,2%. Varianta folosește creșterea estimată a prețurilor, de 4,4%, și a producției pe angajat, de 1,79%.

4.884 de lei, cu 559 de lei în plus, adică 12,9%. Această sumă este jumătate din 9.768 de lei, cât este estimat salariul mediu brut în 2027.

5.079 de lei, cu 754 de lei în plus, adică 17,4%. Suma reprezintă 52% din același salariu mediu estimat.

Doar ultima variantă trece de 5.000 de lei brut. Legea folosește ca reper un salariu minim între 47% și 52% din salariul mediu brut, dar procentul de 52% nu devine automat suma pe care Guvernul trebuie să o aleagă. Prima variantă este și ea aproape de capătul de jos al intervalului: 4.593 de lei înseamnă aproximativ 47% din media estimată de 9.768 de lei.

Majorarea brută nu este suma primită în cont

Un angajat plătit cu salariul minim nu ar primi automat încă 268, 559 sau 754 de lei în mână. Acestea sunt diferențe între salariile brute; din salariu se rețin bani pentru pensie, sănătate și impozit, iar deducerile pot schimba suma rămasă. Cele trei variante nu stabilesc cât va fi salariul net din 2027.

În schimb, fiecare variantă ar ridica suma minimă brută la care trebuie încadrat un angajat cu program normal de lucru, dacă este aprobată. Pentru firme, diferența brută nu este întregul cost al unui salariat. Sindicatele au cerut 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027, în timp ce patronatele au atras atenția asupra cheltuielilor mai mari cu salariile.

Guvernul trebuie să stabilească suma în noiembrie

Salariul minim se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și patronatelor. Calendarul pentru stabilirea lui prevede transmiterea variantelor și consultări în octombrie, apoi decizia și pregătirea hotărârii în noiembrie. Legea nr. 283/2024 prevede ca nivelul stabilit pentru anul următor să se aplice de la 1 ianuarie. Guvernul nu tranșase însă definitiv data aplicării pentru 2027; o derogare sau aplicarea în altă lună ar necesita un act normativ explicit.

Până la adoptarea hotărârii pentru 2027, nivelul aplicabil rămâne cel de 4.325 de lei brut lunar. Următorul pas este decizia Guvernului asupra sumei care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, potrivit calendarului legal.

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