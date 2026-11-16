Firmele care au cumpărat locuințe cu taxare inversă ar putea primi notificări sau ar putea fi controlate în primul trimestru din 2027, a anunțat Adrian Nica, președintele ANAF. În atenția Fiscului intră mai ales casele plătite de firmă, dar folosite pentru locuit de asociat sau de familia acestuia.

O firmă aflată în această situație poate ajunge să corecteze taxa pe valoarea adăugată (TVA) dedusă și cheltuielile scăzute la calculul impozitului pe profit. Nica a spus că valoarea sumei va conta în alegerea dintre notificare și control, fără să indice un prag. Primul trimestru din 2027 este perioada anunțată de el, nu o dată de control fixată pentru fiecare firmă.

Înaintea acestui anunț despre locuințe, ANAF comunicase, la 1 octombrie 2026, că va verifica bunurile de lux și amenajările de agrement plătite de firme fără legătură justificată cu activitatea lor. Inspectorii urmăresc dacă bunurile aduc venituri firmei sau sunt folosite personal de asociați, administratori ori persoane apropiate.

Ce bani poate datora firma pentru o casă folosită personal

Taxarea inversă nu înseamnă că locuința este cumpărată fără TVA. În acest sistem, vânzătorul emite factura fără taxă, iar firma cumpărătoare calculează TVA și o trece în decont atât ca taxă datorată, cât și ca taxă pe care o poate deduce, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Printre acestea se află înregistrarea ambelor părți în scopuri de TVA.

Dacă locuința nu servește activității firmei, TVA dedusă poate fi corectată, iar firma poate ajunge să plătească o sumă suplimentară. Nici cheltuielile făcute pentru folosirea personală nu pot fi scăzute din veniturile la care se calculează impozitul pe profit. Suma depinde de achiziție, de cheltuielile înregistrate și de felul în care a fost folosită casa.

Nica a dat exemplul unei familii care locuiește într-o casă cumpărată pe firmă: asociatul ar trebui să plătească chirie sau firma să facă ajustările fiscale necesare. ANAF verifică și dacă folosirea personală a bunurilor reprezintă un avantaj acordat asociatului, administratorului ori unui angajat.

Folosirea casei și pentru firmă nu anulează automat deducerea

O locuință folosită parțial pentru activitatea firmei nu este, doar din acest motiv, o achiziție nejustificată în întregime. Firma trebuie să poată arăta ce parte a folosit pentru activitatea economică și în ce perioadă. Pentru partea folosită personal, TVA și cheltuielile deduse pot fi contestate sau corectate.

ANAF arată că firmele care desfășoară efectiv activități de închiriere, turism, servicii hoteliere ori sportive pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile bunurilor folosite în acele activități. La verificări, inspectorii urmăresc justificarea cumpărării, TVA dedusă și cheltuieli precum întreținerea sau reparațiile. Analiza de risc folosește declarațiile fiscale, fișierele contabile transmise Fiscului și facturile electronice.

Ce poate face firma înaintea unui control

O notificare arată ce riscuri fiscale a identificat ANAF; primirea ei nu înseamnă că inspecția a început. Firma poate verifica dacă folosirea economică a locuinței este susținută de acte, precum contracte de închiriere sau cu clienți, facturi și evidența spațiului folosit pentru activitate.

Dacă a dedus nejustificat TVA ori cheltuieli, firma poate depune declarații rectificative înainte de începerea verificărilor, potrivit comunicatului ANAF din 1 octombrie 2026. Anunțul despre primul trimestru din 2027 privește planul prezentat de președintele instituției; comunicatul anterior nu stabilește un calendar separat pentru locuințele cumpărate cu taxare inversă.