Expertul contabil Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la o serie de evenimente economice globale care ar putea declanșa un nou val de inflație, comparabil cu cel de după pandemia COVID-19. Printre factorii de risc enumerați se numără războiul din Iran, inflația record din SUA și datoria americană care a depășit 39 de trilioane de dolari. Toate acestea, spune el, ne influențează direct viața de zi cu zi.

O lună plină de evenimente fără precedent

Luna martie a adus o concentrare rară de evenimente cu impact major asupra piețelor financiare. Radu Georgescu subliniază că nu a mai văzut o asemenea aglomerare de factori destabilizatori într-o perioadă atât de scurtă. Iar lista este lungă și deloc optimistă.

„Niciodata nu am vazut atat de multe evenimente intr-o singura luna. Toate influenteaza direct economia pe planeta Pamant. Toate te influenteaza direct, pe tine, familia ta si compania in care lucrezi”, a explicat Georgescu într-o postare pe Facebook. El a detaliat punctual care sunt problemele: „1 A inceput razboiul din Iran. Pretul energiei a crescut. 2 Inflatia din US pe luna februarie este cea mai mare din ultimii 3 ani. Aceasta inflatie nu a fost generata de razboiul din Iran. 3 Pe 18 martie, datoria US a trecut de 39 trilioane $. 4 Banci si fonduri de investitii au restrictionat retragerea banilor de catre clienti ( Morgan Stanley, BlackRock, Blackstone etc). 5 Aurul a avut cea mai scadere a pretului din ultimii 40 de ani. 6 Au crescut dobanzile la creditele platite de state. Ieri, UK a platit cea mai mare dobanda din ultimii 20 de ani”.

Eu sunt economist.

Analizând aceste date, concluzia sa este tranșantă. „Ce cred ca se va intampla din punct de vedere economic: 1 Pe planeta Pamant vine un nou val de inflatie. Pe planeta Pamant vine un nou val de inflatie, comparabil cu cel dupa Pandemie”.

Unde fug banii deștepți?

Dar unde se duc banii în astfel de perioade tulburi? V-ați întrebat vreodată cum se protejează marii investitori? Potrivit expertului, capitalul caută întotdeauna refugii sigure pentru a-și conserva valoarea. E drept că opțiunile clasice nu mai par la fel de sigure.

„Unde fug banii cand vine inflatia? De fiecare data cand inflatia vine, banii destepti cauta un loc unde sa fuga”, afirmă Georgescu. El explică faptul că, în mod tradițional, există patru active preferate: „actiuni, imobiliare, resurse naturale si aur”. Numai că lucrurile stau puțin diferit acum. „Actiunile sunt deja supraevaluate. Imobiliarele depind de puterea de cumparare a oamenilor. Iar aceasta putere scade accelerat. Raman resursele naturale si aurul”.

Până la urmă, potențialul României în zona resurselor agricole ar putea juca un rol important în acest context. „Eu cred ca Romania are un potential imens din resursa agricola”, a mai adăugat acesta, făcând referire la o discuție cu managementul Frontera, una dintre cele mai mari fabrici de panificație din țară.

Bitcoin și revenirea la standardul aur

Și dincolo de aceste mișcări pe termen scurt, Georgescu indică o transformare mult mai profundă a întregului sistem financiar global. El crede că asistăm la o resetare majoră, cu o revenire la un etalon de mult uitat.

„Se schimba sistemul financiar si monetar de pe planeta Pamant. Daca il urmaresti pe Ray Dalio stii deja ca se schimba sistemul financiar si monetar pe planeta Pamant. Ne intoarcem la standardul aur. Eu sunt foarte bucuros pentru acest lucru”, consideră economistul. Scăderea recentă a prețului metalului prețios este văzută ca fiind benefică, fiind „generata de lichidarile fortate a celor care pariaza pe aur ca la pacanele”.

În paralel, un alt activ câștigă teren. „Un alt activ vine din urma. Se numeste Bitcoin. Bitcoin este singurul activ de pe planeta Pamant care a crescut in ultima luna (cu exceptia petrolului)”. Similar aurului, și corecția de la începutul anului a fost benefică pentru criptomonedă, deoarece „au dat faliment cei care luau bani imprumut de la brokeri pentru a cumpara Bitcoin”.

Sfatul său pentru public este să se informeze activ. „Este sambata dimineata. Poti sa te uiti pe Netflix, sa faci clatite, sa te uiti pe retelele sociale la poze cu pisici etc. Sfatul meu este sa te uiti la filmul pe care l-am pus in comentariu. Sa intelegi ce se intampla pe planeta Pamant. Sa intelegi ce spune Ray Dalio despre sistemul financiar si monetar. Sa intelegi cum sa te pregatesti. Acest tip este economist. Are o avere de 15 miliarde $. Si a fondat unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din lume. Vizionare placuta”.