Pentru un PFA, norma de venit poate duce la taxe mai mici dacă norma ajustată este sub câștigul rămas după cheltuieli. Sistemul real poate ieși mai ieftin când cheltuielile sunt mari, dar alegerea se face comparând separat impozitul, contribuția la pensie (CAS) și contribuția la sănătate (CASS).

Primul pas este verificarea activității: nu orice PFA poate folosi norma. Apoi se compară norma valabilă în localitatea unde lucrează cu încasările și cheltuielile sale, folosind aceleași sume în ambele calcule.

Cine poate folosi norma de venit în 2026

Codul fiscal permite norma numai pentru activitățile din lista legală, nu și pentru profesiile liberale. Lista folosită pentru veniturile din 2026 a fost actualizată la clasificarea CAEN Rev. 3.

ANAF publică normele pentru fiecare județ și pentru București. În tabelul locului unde se desfășoară activitatea se verifică activitatea, codul CAEN, localitatea sau zona și reducerile ori majorările aplicabile. Suma rămasă după aceste corecții este norma ajustată.

Norma anuală de bază pentru 2026 nu poate fi sub 48.600 de lei, înainte de corecții. Norma ajustată poate coborî sub această sumă dacă PFA-ului i se aplică o reducere.

Cum se calculează taxele în cele două variante

La normă, impozitul este 10% din norma ajustată. Încasările și cheltuielile efective nu schimbă impozitul, iar costurile nu se scad separat.

În sistem real, din încasări se scad cheltuielile deductibile, adică acele costuri făcute pentru activitate care pot fi justificate. Din câștigul rezultat se scad CAS și CASS datorate, apoi se calculează impozitul de 10%. Diferența de CASS plătită doar pentru atingerea bazei minime nu se scade la calculul impozitului.

CAS este 25% dintr-o bază aleasă. Pentru veniturile din 2026, dacă veniturile cumulate care intră în calcul ajung la 48.600 de lei, baza aleasă nu poate fi sub 48.600 de lei; de la 97.200 de lei, nu poate fi sub 97.200 de lei. Sub primul prag, CAS poate fi plătită opțional.

CASS este 10% din câștigul net sau din norma ajustată, până la o bază maximă de 291.600 de lei în 2026. Sub 24.300 de lei, contribuția se calculează, de regulă, la baza minimă de 24.300 de lei. Diferența până la minim nu se plătește dacă persoana a avut salarii de cel puțin 24.300 de lei, alte venituri pentru care datorează CASS la cel puțin acest nivel sau face parte dintr-o categorie exceptată; CASS pentru venitul PFA se calculează în continuare.

Pragurile folosesc salariul minim de 4.050 de lei valabil la 1 ianuarie 2026. Creșterea salariului minim general la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026 nu schimbă aceste praguri pentru veniturile din 2026.

Cât plătește același PFA în fiecare variantă

Un PFA încasează, de exemplu, 120.000 de lei într-un an întreg și are cheltuieli deductibile de 20.000 de lei. Pentru comparație, presupunem că poate folosi norma și că norma sa ajustată este de 40.000 de lei. Aceasta este o sumă ipotetică, nu o normă valabilă pentru orice localitate. Presupunem și că nu are alte venituri relevante pentru contribuții și alege baza minimă de CAS.

La normă: impozitul este 10% din 40.000 de lei, adică 4.000 de lei. Norma este sub pragul CAS, deci CAS nu este obligatorie. CASS este 4.000 de lei. Totalul este de 8.000 de lei .

impozitul este 10% din 40.000 de lei, adică 4.000 de lei. Norma este sub pragul CAS, deci CAS nu este obligatorie. CASS este 4.000 de lei. Totalul este de . În sistem real: câștigul net este 120.000 minus 20.000, adică 100.000 de lei. CAS este 25% din baza minimă de 97.200 de lei, adică 24.300 de lei, iar CASS este 10.000 de lei. Impozitul este 10% din suma rămasă după scăderea celor două contribuții, adică 6.570 de lei. Totalul este de 40.870 de lei.

Cu aceleași încasări și aceeași normă ipotetică, rezultatul se schimbă dacă PFA-ul are cheltuieli deductibile de 90.000 de lei. În sistem real, câștigul net este 30.000 de lei: CAS nu este obligatorie, CASS este 3.000 de lei, iar impozitul este 2.700 de lei. Totalul de 5.700 de lei este sub cei 8.000 de lei calculați la normă.

În condițiile acestui exemplu, cele două variante ajung la același total când cheltuielile deductibile sunt de aproximativ 77.895 de lei, iar câștigul net rămâne în jur de 42.105 lei. La acest nivel, CAS nu este obligatorie, CASS este 10% din câștig, iar impozitul este 10% din ce rămâne după CASS. Pragul se schimbă dacă norma locală, celelalte venituri sau obligația de CAS sunt diferite.

Ce cheltuieli pot schimba rezultatul

În sistem real pot reduce câștigul costurile legate de activitate, plătite și susținute prin documente: materiale, mărfuri, servicii cumpărate, chiria spațiului de lucru, telecomunicații, energie, transport, salarii, pregătire profesională sau publicitate. Pentru unele bunuri, costul se scade în timp, prin amortizare. Anumite cheltuieli pentru o mașină folosită și în scop personal sunt, de regulă, deductibile doar în proporție de 50%.

PFA-ul are nevoie de evidența încasărilor și de actele care arată costul și legătura lui cu activitatea, precum facturile și dovezile de plată. O cheltuială care reduce câștigul sub 97.200 sau 48.600 de lei poate schimba și CAS datorată, nu doar impozitul.

Când norma se reduce și când sistemul real devine obligatoriu

Dacă activitatea la normă durează doar o parte din an, norma se reduce proporțional. De exemplu, o normă anuală de 48.600 de lei devine 24.300 de lei pentru șase luni de activitate, dacă nu există alte corecții. Impozitul calculat din această normă redusă este 2.430 de lei; contribuțiile se verifică separat, după situația PFA-ului.

Un PFA aflat la normă trece obligatoriu la sistem real din anul următor dacă încasările brute din anul precedent depășesc echivalentul a 25.000 de euro. Suma în lei se stabilește folosind cursul mediu anual al BNR pentru anul în care au fost obținute încasările, nu cursul din ziua depunerii declarației. Pentru trecerea din 2026 în 2027, comparația în lei se va putea face după stabilirea cursului mediu pentru întregul an 2026.

Cum verifici și declari alegerea

Verifică dacă activitatea este în lista pentru normă și nu este profesie liberală. Deschide tabelul ANAF pentru județul sau Bucureștiul unde lucrezi. Identifică activitatea, codul CAEN, localitatea, corecțiile aplicabile și perioada efectivă de activitate. Adună încasările și cheltuielile activității. Păstrează documentele justificative și calculează separat impozitul, CAS și CASS pentru ambele variante. Compară încasările brute din anul anterior cu pragul de 25.000 de euro convertit la cursul mediu anual BNR. Dacă pragul a fost depășit, sistemul real este obligatoriu în anul următor. Înscrie opțiunea pentru sistem real sau revenirea la normă în Declarația unică, formularul D212. La declararea veniturilor realizate, completează și secțiunile care se aplică pentru CAS și CASS.

Sistemul real ales voluntar trebuie folosit doi ani fiscali consecutivi; schimbarea voluntară nu se face în mijlocul anului. Pentru un PFA care a desfășurat activitate în 2026, opțiunea privind 2027 se declară până la 25 mai 2027. Dacă activitatea începe în cursul anului, termenul pentru declararea opțiunii este de 30 de zile de la începere.

Veniturile realizate în 2026 se declară, iar impozitul, CAS și CASS datorate se plătesc până la 25 mai 2027. D212 poate fi depus în Spațiul Privat Virtual sau prin e-guvernare, folosind un certificat digital. Pe hârtie, poate fi dus la administrația fiscală ori trimis prin poștă, cu confirmare de primire.

Pentru ajutor la completare, ANAF poate fi contactată prin Spațiul Privat Virtual, formularul unic de contact, administrația fiscală ori la 031.403.91.60. Dacă PFA-ul primește un act fiscal pe care îl consideră greșit, contestația se depune la organul care l-a emis, de regulă în 45 de zile de la comunicare. Termenul poate fi de trei luni dacă actului îi lipsesc anumite elemente obligatorii.

Întrebări frecvente

Dacă am și salariu, mai plătesc taxe pentru PFA?

Da. Salariul nu elimină automat CAS, CASS sau impozitul pentru PFA; dacă salariile au fost de cel puțin 24.300 de lei, nu se mai plătește diferența de CASS până la baza minimă, dar CASS pentru venitul PFA rămâne de calculat.

Un pensionar cu PFA plătește CAS?

Pensionarii nu datorează CAS pentru veniturile din activități independente. Impozitul și CASS se verifică separat.

La normă plătesc impozit dacă nu am încasări?

Da, dacă activitatea s-a desfășurat tot anul: impozitul se calculează din norma ajustată, nu din banii încasați. Dacă activitatea a început, a fost suspendată sau a încetat în cursul anului, norma se reduce pentru perioada fără activitate.

Ce se întâmplă dacă adaug o activitate care nu are normă?

De la data adăugării acelei activități, veniturile intră în sistem real. Perioada anterioară, în care PFA-ul a lucrat la normă, se calculează separat.

Pot scădea costul unui laptop?

În sistem real, costul poate fi luat în calcul dacă laptopul este folosit pentru activitate și cheltuiala este justificată. Trebuie respectate și regulile de amortizare; la normă, costul nu se scade separat.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Codul fiscal și normele sale de aplicare, publicate pe Portalul Legislativ; Legea nr. 239/2025; Ordinul nr. 1.960/2025; normele de venit pentru 2026 și materialele despre Declarația unică publicate de ANAF; Hotărârea nr. 146/2026; Codul de procedură fiscală.