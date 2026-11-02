În București, montarea anvelopelor de iarnă pe aceleași jante costă între 200 și 415 lei pentru patru roți de autoturism, potrivit tarifelor afișate la 2 noiembrie 2026 de Memphis, Auto35 și Depozitul de Roți. Dacă anvelopele sunt deja montate pe un set separat de jante, schimbul roților complete costă între 130 și 308 lei, în funcție de service, dimensiune și operațiunile incluse.

Newsweek România a indicat un cost de 500 până la 1.100 de lei pentru schimbarea anvelopelor pe aceleași jante. Tarifele afișate de cele trei service-uri pentru schimbul de bază sunt mai mici; îndreptarea unei jante deformate și alte operațiuni pot mări factura.

Sumele de mai jos sunt pentru lucrul la patru roți. Ele nu includ cumpărarea anvelopelor de iarnă.

Cât costă fiecare fel de schimb

Pentru roți complete, anvelopele de iarnă sunt deja montate pe jante. Dacă mașina are un singur set de jante, service-ul trebuie să scoată anvelopele de vară și să le monteze pe cele de iarnă.

Memphis cere 130 de lei pentru patru roți complete de autoturism și 150 de lei pentru SUV, mașină de teren sau dubă.

Auto35 cere între 140 și 160 de lei pentru demontarea, montarea și echilibrarea a patru roți complete de autoturism: 140 de lei la R14-R18, 150 de lei la R19-R20 și 160 de lei la R21-R24.

Depozitul de Roți afișează pentru roți complete 220 de lei la R12-R16, 264 de lei la R17-R18 și 308 lei la R19-R24, pentru un set de patru roți de autoturism.

Schimbarea anvelopelor pe aceleași jante costă mai mult, fiindcă fiecare anvelopă trebuie scoasă și montată din nou:

Memphis cere pentru patru roți de autoturism 200 de lei la 14-15 inchi, 230 de lei la 16-17 inchi, 270 de lei la 18-19 inchi și 330 de lei la 20-24 inchi. Pentru SUV, mașină de teren sau dubă, tariful afișat este între 270 și 360 de lei.

Auto35 afișează 200 de lei la R14-R16, 230 de lei la R17-R18, 260 de lei la R19 și 320 de lei la R20-R24 pentru patru roți de autoturism. Pentru SUV și autoutilitară, tarifele sunt între 240 și 400 de lei.

Depozitul de Roți cere pentru pachetul Silver 300 de lei la R14-R15, 320 de lei la R16, 380 de lei la R17-R18 și 415 lei la R19-R24, pentru patru roți de autoturism.

O jantă deformată poate mări factura

Pachetele de schimbare a anvelopelor includ montarea și echilibrarea, dar serviciile cuprinse în preț diferă. Memphis include în pachetul pentru roți complete verificarea vizuală a uzurii și a presiunii. Pachetul Silver de la Depozitul de Roți include și spălarea roților, umflarea cu azot și greutățile folosite la echilibrare.

Îndreptarea jantelor se plătește separat când este necesară. Memphis afișează pentru o jantă din aliaj 150 de lei la 14-16 inchi, 180 de lei la 17-18 inchi și 250 de lei la 19-24 inchi. Pentru una din oțel, tariful este de 80 sau 100 de lei, în funcție de dimensiune; pachetul include scoaterea și montarea roții și anvelopei.

La Auto35, îndreptarea unei jante din aliaj costă 70, 80 sau 90 de lei, în funcție de dimensiune, iar cea din oțel costă 60 de lei. Aceste prețuri nu includ scoaterea și montarea roții sau a anvelopei. Depozitul de Roți afișează și un supliment de 10 lei pe roată pentru anvelopele runflat și 9 lei pentru o valvă din cauciuc.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă și cât este amenda

Montarea anvelopelor de iarnă nu are o dată-limită în calendar. Ministerul Afacerilor Interne arată că obligația apare când șoferul circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Sunt acceptate marcajele M+S, M.S., MS și M&S; inscripția „all seasons” singură nu este suficientă, iar anvelopele trebuie să fie omologate. În OUG nr. 195/2002 nu este indicată o limită legală de profil de 3-4 mm sau de vechime de 5-6 ani.

Conducerea fără anvelope de iarnă în aceste condiții se sancționează cu 9 până la 20 de puncte-amendă, iar certificatul de înmatriculare se reține. În noiembrie 2026, punctul-amendă este de 216,25 lei, adică 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei, aplicabil de la 1 iulie 2026. Amenda este astfel între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Înainte de programare, șoferul poate cere prețul pentru toate cele patru roți și poate preciza dimensiunea lor. Dacă se constată o jantă deformată, costul îndreptării depinde de material, dimensiune și de operațiunile deja incluse în pachet.