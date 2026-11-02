Alocația copilului, indemnizația pentru creșterea lui și alte plăți protejate prin lege nu pot fi luate pentru datorii obișnuite, chiar dacă intră într-un cont poprit. Dacă ți-au fost blocați astfel de bani, cere în scris eliberarea lor atât băncii, cât și executorului și trimite extrasul de cont împreună cu dovada provenienței sumei.

Ce bani pentru copii sunt protejați

Alocația de stat pentru copii nu poate fi luată pentru datoriile obișnuite ale părintelui. Articolul 8 din Legea nr. 61/1993 permite reținerea doar pentru recuperarea alocației plătite fără drept. Indemnizația pentru creșterea copilului și celelalte drepturi acordate prin OUG nr. 111/2010 au o regulă asemănătoare, la articolul 20: pot fi urmărite pentru recuperarea sumelor încasate fără drept.

Codul de procedură civilă protejează și ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav. Dacă alocația și salariul intră în același cont, protecția alocației nu dispare. Extrasul arată plata, iar decizia de acordare sau documentul de la instituția care a făcut plata arată ce reprezintă banii.

Ce alte plăți sunt protejate

Articolul 729 din Codul de procedură civilă protejează ajutoarele de maternitate și de deces, bursele de studii acordate de stat și diurnele. Sunt protejate și alte plăți cărora legea le dă o destinație specială. Nu orice sumă numită „ajutor” are însă această protecție.

Banii pentru concediul medical acordat în caz de incapacitate temporară de muncă, sumele datorate la încetarea contractului de muncă și drepturile bănești ale șomerilor au alt regim. Pot fi reținuți pentru obligații de întreținere ori despăgubiri pentru moarte sau vătămări corporale, în limita a jumătate. Pentru șomaj, articolul 29 din normele Legii nr. 76/2002 permite și recuperarea plăților făcute fără drept sau rețineri prevăzute de legi speciale.

Din 1 martie 2026, venitul minim de incluziune poate fi urmărit pentru impozite și taxe locale, în limitele aplicate veniturilor periodice, potrivit articolului 80^1 din Legea nr. 196/2016. Sumele din acest ajutor plătite fără drept pot fi recuperate separat. Pentru o prestație de handicap sau un ajutor local, trebuie verificată regula acelei plăți; numele ei nu dovedește singur că este ferită de poprire.

Cât se poate opri din salariu sau pensie

Salariul și pensia pot fi urmărite, dar numai în limitele articolului 729 din Codul de procedură civilă. Pentru o datorie obișnuită, se poate opri cel mult o treime din venitul lunar net, adică suma rămasă după taxele reținute. Pentru întreținere sau alocație datorată copilului, limita este jumătate. Dacă ai mai multe popriri pe același venit, totalul reținerilor nu poate trece de jumătate din net, dacă o lege specială nu prevede altfel.

La un salariu net de 3.000 de lei, de exemplu, o treime înseamnă 3.000 împărțit la 3, adică cel mult 1.000 de lei pentru o datorie obișnuită; rămân 2.000 de lei. Jumătate înseamnă 1.500 de lei pentru întreținere sau ca limită totală când sunt mai multe popriri. Dacă din datorie a rămas mai puțin decât plafonul, se oprește numai suma încă datorată.

Dacă venitul periodic este sub salariul minim net, poate fi urmărită doar partea care depășește jumătate din acel minim net, cu respectarea celorlalte limite. Nu există un singur prag net valabil pentru orice salariat: suma rămasă din salariul minim depinde de taxele și deducerile aplicabile.

Cum recunoști banii protejați în cont

Poprirea contului poate viza banii aflați deja în el și încasările viitoare, dar banca trebuie să respecte protecția fiecărei plăți. Dacă în cont intră salariul net de 3.000 de lei din exemplu și, separat, alocația copilului, pentru o datorie obișnuită plafonul calculat din salariu este de 1.000 de lei. Alocația nu se adaugă la salariu pentru a mări suma reținută. Dacă angajatorul a oprit deja partea legală, dovada reținerii ajută la verificarea aceleiași plăți ajunse în cont.

Regula de trei luni din articolul 781 privește banii păstrați într-un cont pentru plata salariilor viitoare, calculați de la prima poprire a acelui cont. Nu înseamnă că salariul virat în contul personal al angajatului este ferit de poprire timp de trei luni. Pentru salariul angajatului se aplică limitele de reținere de mai sus.

Cum ceri eliberarea sumei blocate

Cere băncii copia adresei de poprire. Verifică cine face executarea și care încasare a fost blocată. Pregătește extrasul de cont, cu plata marcată, și dovada provenienței ei: documentul instituției care a făcut plata, decizia de acordare, cuponul de pensie, adeverința angajatorului sau dovada bursei, după caz. Dacă angajatorul ori casa de pensii a reținut deja bani, adaugă și dovada acelei rețineri. Trimite imediat băncii și executorului cereri scrise de eliberare a sumei protejate, cu actele atașate. În cerere, arată plata din extras, ce reprezintă și de ce nu poate fi luată pentru datoria urmărită. Păstrează dovada trimiterii și fă acest pas înainte ca suma să fie virată pentru datorie. Dacă suma rămâne blocată, cere un răspuns scris. Banca poate elibera o plată protejată potrivit procedurii sale, dar ridicarea popririi asupra întregului cont cere adresa organului care face executarea.

Banca poate bloca suma de la primirea adresei de poprire. Pentru banii care pot fi urmăriți, terțul care a primit poprirea are, ca regulă, cinci zile de la comunicare să îi plătească sau să îi consemneze; pentru încasările viitoare, termenul curge de la scadența lor. De aceea, dovada provenienței trebuie trimisă fără întârziere.

Cum contești poprirea

Dacă executarea este făcută prin executor judecătoresc, poți depune contestație la instanța de executare și poți contesta inclusiv refuzul executorului de a face un act cerut de lege. Termenul general este de 15 zile de la comunicarea popririi sau de când ai aflat de ea. Pentru salariu, pensie și alte venituri periodice, termenul începe cel mai târziu la prima reținere. Atașează adresa de poprire, extrasul cu plata blocată, actul care arată proveniența banilor și dovada cererilor trimise băncii și executorului.

Poți cere instanței și oprirea temporară a executării, dacă există motive temeinice; de regulă, pentru aceasta se depune o garanție bănească, numită cauțiune, calculată după valoarea contestată. Dacă poprirea este pentru o datorie fiscală, contestația se depune la instanța competentă în 15 zile, potrivit articolelor 260-262 din Codul de procedură fiscală. Pentru executarea fiscală nu se aplică oprirea provizorie prevăzută de procedura civilă.

Întrebări frecvente

Poate fi pusă poprire fără avertisment?

Da. La executarea prin executor judecătoresc, poprirea nu cere o somație înainte. Persoana trebuie însă înștiințată și trebuie să primească actele prevăzute de lege, dacă nu i-au fost comunicate deja.

Este protejată și o bursă privată?

Codul protejează expres bursele de studii acordate de stat. Pentru o bursă privată trebuie verificată regula care se aplică acelei plăți.

Poate fi poprit ajutorul din 2026 pentru pensionarii cu venituri mici?

Nu. În 2026, ajutorul financiar dat pensionarilor care au venituri totale de cel mult 3.000 de lei pe lună nu poate fi poprit, conform OUG nr. 23/2026. Sumele primite fără drept pot fi recuperate potrivit legii.

În cât timp eliberează banca banii după primirea actelor?

Nu există un termen legal unic pentru toate băncile. Pentru ridicarea popririi asupra întregului cont, banca are nevoie de adresa organului care face executarea.

Pot fi recuperați banii deja virați pentru datorie?

Da, dacă instanța anulează executarea sau actul de poprire. Persoana vătămată poate cere restituirea sumelor luate prin acea măsură.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Codul de procedură civilă; Legea nr. 61/1993; OUG nr. 111/2010; Legea nr. 196/2016; normele de aplicare a Legii nr. 76/2002; OUG nr. 23/2026; Codul de procedură fiscală; explicațiile BCR și UniCredit Bank despre poprirea conturilor.