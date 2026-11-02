Profesorii care nu au primit prima pentru cariera didactică, în valoare de 1.500 de lei, trebuie să activeze măsura până la 14 decembrie 2026, ca banii să poată fi puși pe card. Ordonanța de urgență nr. 43/2026, publicată la 30 octombrie, permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să facă încărcările în noiembrie și decembrie 2026.

Regula îi privește pe profesorii identificați pentru prima aferentă anului școlar sau universitar 2025-2026 care au rămas în activitate în 2026-2027. Unii au cardul, dar nu au primit banii; altora nu le-a fost emis încă un card. Ordonanța stabilește perioada de încărcare, nu ziua în care va primi fiecare beneficiar suma.

Edupedu.ro a relatat în exclusivitate că peste 40.000 de profesori validați rămăseseră fără primă, după ce ministerul anunțase inițial că nu mai poate face plăți. Valoarea de 1.500 de lei net este stabilită prin OUG nr. 58/2023; noua ordonanță deschide posibilitatea încărcării cardurilor rămase nealimentate.

Cine intră în plata din noiembrie și decembrie

Prima categorie cuprinde personalul didactic validat în 2025-2026, rămas în activitate în 2026-2027, care are card emis, dar nealimentat. A doua cuprinde personalul didactic identificat în 2025-2026 și rămas în activitate în anul următor, căruia nu i-a fost emis cardul din cauza unor erori sau date care nu se potrivesc. În acest al doilea caz, situația trebuie mai întâi clarificată.

Ministerul Educației și Cercetării are 15 zile de când intră în vigoare OUG nr. ca să îndrepte aceste situații în aplicația informatică a Serviciului de Telecomunicații Speciale. 43/2026. Termenul curge de la publicarea ordonanței, la 30 octombrie 2026. Profesorii fără card nu pot folosi varianta telefonică de activare care cere codul înscris pe spatele lui.

Prima a fost instituită în 2023. În august 2026, Legea nr. 163/2026 a stabilit că beneficiarii rămași în activitate în 2026-2027 o pot utiliza și în anul următor, după activarea prin aplicația emitentului sau prin telefon. OUG nr. 43/2026 a adăugat perioada în care pot fi încărcate cardurile restante și termenul de 14 decembrie pentru activare.

Cum se activează cardul până la 14 decembrie

Pluxee, firma care emite cardurile, arată că titularul care folosește aplicația trebuie să parcurgă doi pași:

Deschide secțiunea „Contul meu” din aplicația Pluxee.

Intră la „Informații personale”, verifică datele și le actualizează dacă este nevoie.

Dacă datele sunt corecte și cei doi pași au fost parcurși, Pluxee spune că nu mai este necesară altă acțiune pentru activare. Dacă ai card, dar nu poți folosi aplicația, poți suna la 021 232 99 55, poți apăsa tasta 1 și poți introduce codul Proxy scris pe spatele cardului, apoi cele patru cifre de la sfârșitul CNP-ului.

Activarea este necesară atât pentru beneficiarii deja existenți, cât și pentru cei nou-introduși. Potrivit OUG nr. 58/2023, banii pot fi folosiți după încheierea activării. Data de 14 decembrie este termenul pentru acest pas, nu o dată promisă pentru încărcarea fiecărui card.

Până când pot fi folosiți cei 1.500 de lei

Profesorii din învățământul preuniversitar vizați de OUG nr. 43/2026 pot folosi prima până la 31 august 2027. Pentru cei din învățământul universitar, termenul este 30 septembrie 2027.

Prima nu poate fi scoasă în numerar. Ministerul Educației precizează că plățile se fac online sau la terminalele comercianților afiliați Pluxee, numai pentru cheltuielile permise de lege. Pentru probleme legate de sold, codul PIN ori blocarea cardului, ministerul indică numărul 021 207 27 27.