A intrat în vigoare mult-discutata reducere a accizei la motorină. Efectul s-a văzut imediat la pompă, unde prețurile au scăzut peste noapte cu 36 de bani pe litru în majoritatea benzinăriilor din țară. Măsura vine după discuții aprinse despre scumpirile din ultima perioadă.

Discuții la nivel înalt la Cotroceni

Subiectul a fost dezbătut ieri într-o ședință de urgență convocată de președintele Nicușor Dan. Au participat premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor, dar și conducerile celor mai mari două companii petroliere din România. Dar ce s-a decis, până la urmă?

După o oră și jumătate de discuții, concluzia a fost clară: în acest moment, nu există probleme de aprovizionare pe piața locală.

Scenariul raționalizării, deocamdată exclus

Întâlnirea vine pe fondul problemelor globale de aprovizionare, generate de războiul din Orientul Mijlociu. Iar teama de penurie nu e nefondată, mai ales că scenariul raționalizării fusese adus în discuția publică chiar de fostul președinte Traian Băsescu. Numai că, deocamdată, autoritățile dau asigurări că nu se impune o astfel de măsură drastică.

Exporturile, ținute sub control

Statul român are deja pârghii pentru a proteja piața internă. Sunt în vigoare două ordonanțe de urgență, una dintre ele restricționând foarte clar exporturile de produse petroliere. Mai exact, acestea se pot face doar cu semnătură de la Ministerul Economiei și cel al Energiei (o măsură menită să prevină specula).

De ce doar motorina?

O întrebare pe buzele multora este de ce Guvernul a decis să taie acciza doar la motorină, nu și la benzină. E drept că decizia a fost justificată de contextul economic.

O logică pur economică.

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce s-a acționat țintit, afirmând că „în prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari”.