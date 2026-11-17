Blocul Național Sindical (BNS) estimează că un angajat plătit cu salariul minim a pierdut aproximativ 1.130 de lei în primul semestru din 2026, prin întârzierea majorării salariului și scăderea puterii de cumpărare. Suma este rezultatul unui calcul făcut de sindicat, nu o restanță pe care angajatul o poate cere firmei.

Din total, circa 750 de lei net reprezintă bani pe care angajatul i-ar fi încasat în plus dacă salariul minim ar fi crescut de la 1 ianuarie, potrivit BNS. Ceilalți aproximativ 380 de lei arată cât a scăzut puterea de cumpărare în aceleași șase luni: nu sunt bani opriți din salariu, ci efectul scumpirilor estimat de sindicat.

Salariul minim a crescut abia la 1 iulie

Salariul minim brut, adică suma înainte de reținerea taxelor, a fost de 4.050 de lei pe lună de la 1 ianuarie 2025 până la sfârșitul lunii iunie 2026. În acest interval de 18 luni, valoarea lui nu s-a schimbat. Comparația BNS pornește de la ideea că majorarea din 2026 s-ar fi putut aplica cu șase luni mai devreme.

În realitate, Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 a stabilit salariul minim brut de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. Suma este pentru un program normal de lucru și nu include primele sau alte plăți adăugate salariului de bază. Față de cei 4.050 de lei plătiți anterior, creșterea este de 275 de lei brut pe lună.

Cei aproximativ 750 de lei net din calculul BNS privesc numai perioada ianuarie-iunie 2026. Sunt diferența estimată față de un scenariu în care noul salariu minim ar fi intrat în vigoare la începutul anului, nu o plată întârziată prevăzută de hotărârea Guvernului.

Peste 700.000 de angajați erau plătiți exact cu salariul minim

La 30 septembrie 2026, 714.864 de salariați cu normă întreagă, adică 13,6% din totalul indicat în studiul BNS, erau plătiți exact cu salariul minim brut de 4.325 de lei. Dacă sunt numărați și cei care câștigau cu cel mult 75 de lei brut peste minim, grupul ajunge la 1,4 milioane de angajați, sau 26,9%.

Estimarea de 1.130 de lei este prezentată pentru un angajat plătit cu salariul minim. Ea nu înseamnă că fiecare dintre cei 1,4 milioane de salariați din grupul mai larg a avut aceeași diferență de venit.

Propunerea pentru 2027 nu schimbă salariul aflat în plată

BNS a propus la 3 noiembrie 2026 un salariu minim brut de 4.652 de lei pentru 2027. Ar fi cu 327 de lei brut pe lună peste valoarea aplicată din iulie 2026, dar suma este deocamdată o propunere sindicală, nu un salariu stabilit pentru anul viitor. Diferența în bani primiți de angajat nu rezultă direct din aceste două valori brute.

Salariul minim aflat acum în vigoare rămâne cel de 4.325 de lei brut pe lună. Pentru 2027, următorul reper este o decizie a Guvernului care să stabilească noua sumă și data de la care se aplică.