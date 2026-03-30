Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un semnal de alarmă fără precedent. Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți riscă să blocheze serviciile medicale de urgență, iar oficialul avertizează că, în lipsa unor soluții rapide, va solicita o rectificare bugetară în următoarele două luni.

„Nu pot să las ambulanţele două zile în garaj”

Reacția ministrului vine în contextul unor discuții publice despre economisirea combustibilului. Iar răspunsul său este tranșant, vizând o recomandare recentă de a nu folosi mașinile personale în anumite zile. Numai că, în sistemul de urgență, lucrurile stau complet diferit. „Am văzut şi eu o recomandare uşor arogantă a unor domni care ne spuneau să lăsăm maşinile acasă două zile pe săptămână. Perfect de acord, dar eu le spun aşa: că nu pot să las ambulanţele două zile în garaj”, a afirmat ministrul Sănătății, luni seară, la Ploiești.

Rectificare de buget în două luni

Dincolo de replici, situația bugetară este, se pare, critică. Costurile pentru combustibilul necesar ambulanțelor, elicopterelor și avioanelor medicale cresc într-un ritm alert, creând deja un dezechilibru vizibil în finanțele ministerului. E drept că nimeni nu se aștepta la o asemenea explozie a prețurilor, dar acum e nevoie de acțiune.

Soluția trebuie să vină rapid.

„Preţul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe această componentă şi cred că inacţiunea ar trebui să se sfârşească şi, săptămâna aceasta, cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că, dacă nu, în două luni de zile voi cere rectificare de buget, pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe”, a adăugat ministrul.

Presiune pe întregul sistem medical

Anterior, la Bacău, Alexandru Rogobete a subliniat diferența de perspectivă pe care o impune funcția sa, afirmând că „a fi ministrul Sănătăţii în România este una şi a fi ministrul Sănătăţii pentru România este cu totul altceva”. Până la urmă, medicina nu se face cu mâinile goale, iar indeciziile fiscale și economice actuale pun o presiune tot mai mare pe un sistem deja fragil. V-ați gândit vreodată ce înseamnă un elicopter SMURD la sol din lipsă de kerosen?

Dar ministrul a ținut să clarifice că problema nu s-a extins, deocamdată, și în alte zone. „Zona de medicamente şi de consumabile medicale unde, vreau să subliniez încă o dată, nu suntem în momentul de faţă într-o criză, dar, tocmai din acest motiv, pentru că avem semnale internaţionale, la Ministerul Sănătăţii a fost organizat un grup de lucru interinstituţional, care monitorizează stocurile, semnalele, fluctuaţiile de preţ, posibilele discontinuităţi şi aşa mai departe”.

totusi, problema carburanților rămâne una acută și cu efecte imediate. „Costurile pentru combustibilul pentru ambulanţe, pentru elicoptere, pentru avioanele medicale încep să crească dramatic şi inacţiunea economică şi amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei cred că, în curând, vor pune o mare presiune pe sistemul de sănătate”, a concluzionat Rogobete.