La prețurile înregistrate pentru miercuri, 4 noiembrie 2026, un șofer ar plăti între 499,50 și 508,50 lei pentru 50 de litri de benzină Standard, în funcție de stație. Pentru aceeași cantitate de motorină Standard, suma ar fi între 543 și 549,50 lei, arată prețurile urmărite de platforma Peko.

Benzina sub 10 lei pe litru nu apărea într-un singur oraș: opt stații SOCAR aveau prețul de 9,99 lei. Peko, care preia date din Monitorul Prețurilor Carburanților, actualizase paginile pentru cele două tipuri de carburant la 4 noiembrie, ora 00:29. Prețurile erau încă în curs de actualizare.

Cât costă 50 de litri la prețurile minime și maxime

Calculul folosește 50 de litri înmulțiți cu prețul unui litru. Aceste sume compară capetele intervalului afișat de Peko, nu prețurile unei singure benzinării:

Benzină Standard la 9,99 lei pe litru: 499,50 lei pentru 50 de litri.

Benzină Standard la 10,17 lei pe litru: 508,50 lei pentru 50 de litri.

Motorină Standard la 10,86 lei pe litru: 543 de lei pentru 50 de litri.

Motorină Standard la 10,99 lei pe litru: 549,50 lei pentru 50 de litri.

Între prețul minim și cel maxim, diferența pentru 50 de litri este de 9 lei la benzină și de 6,50 lei la motorină. În evidența Peko, prețul de la mijlocul listei stațiilor era de 10,07 lei pe litru la benzină și 10,92 lei pe litru la motorină. La aceste prețuri, 50 de litri ar costa 503,50 lei, respectiv 546 de lei.

În ce stații era benzina sub 10 lei pe litru

Benzina Standard la 9,99 lei pe litru apărea la SOCAR Oradea Decebal, SOCAR Suceava Unirii, SOCAR Târgu Cărbunești și SOCAR Zalău Bărnuțiu. Același preț era afișat la SOCAR Șimleu Silvaniei, SOCAR Timișoara Calea Aradului, SOCAR Sibiu Turnișor și SOCAR Arad Șaguna. Verificările acestor prețuri au fost făcute pe 4 noiembrie, între orele 00:00 și 00:16.

Celălalt capăt al intervalului pentru benzină, 10,17 lei pe litru, era asociat de Peko rețelei Gazprom, cu 19 stații monitorizate. La motorină, prețul minim de 10,86 lei pe litru era afișat la SOCAR Ciumeghiu, în județul Bihor, verificată pe 4 noiembrie la 00:22. Același preț apărea la Petrom Zorleni, în județul Vaslui, dar ultima verificare a acelei stații era din 2 noiembrie, ora 12:16.

Motorina la 10,99 lei pe litru era afișată inclusiv la MOL Oradea 8, pe strada Ogorului nr. 23A, la verificarea din 4 noiembrie, ora 00:01. În aceeași stație, benzina Standard costa 10,07 lei pe litru.

Cum se compară prețurile cu zilele trecute

În comparația Peko cu ultimele 24 de ore, prețul de la mijlocul listei stațiilor nu se schimbase: variația era de 0,00 lei pe litru atât pentru benzina Standard, cât și pentru motorina Standard. Aceasta este o comparație pentru stațiile luate împreună, nu o afirmație că fiecare benzinărie și-a păstrat prețul față de 3 noiembrie. Paginile publice ale Barometrului Carburanților Peko nu oferă un tabel complet cu prețul fiecărei stații la 3 și 4 noiembrie, astfel că schimbarea prețului minim și a celui maxim nu poate fi confirmată separat, stație cu stație.

Înaintea acestei comparații, Peko consemnase pe 3 noiembrie scumpiri de 0,05 lei pe litru la motorina Standard în majoritatea stațiilor MOL, OMV, Petrom, Rompetrol și SOCAR urmărite. Pe 30 octombrie, platforma înregistrase ieftiniri de 0,05 lei pe litru la benzina Standard în majoritatea stațiilor Lukoil, MOL, OMV, Petrom și Rompetrol monitorizate.

Peko păstrează pentru fiecare stație cel mai recent preț valid raportat sau verificat în ultimele șapte zile. Pentru suma plătită efectiv, șoferul trebuie să se uite la prețul afișat în stație în momentul alimentării.