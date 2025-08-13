România nu își va putea respecta obiectivul de deficit bugetar de 7,1% prevăzut la începutul anului, a confirmat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a explicat că cifra a fost construită pe „ipoteze nerealiste” și că, în urma rectificării bugetare și a discuțiilor cu Comisia Europeană, va fi anunțată o valoare substanțial diferită.

„Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului, așa cum este el trecut în buget, de 7,1, nu va fi în niciun fel atins”, a declarat oficialul.

România își schimbă radical prognoza de deficit! Ce spune ministrul Finanțelor

Ministrul a oferit și un exemplu concret pentru a evidenția lipsa de realism din actuala proiecție: „Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7,1. Uitați-vă la programarea bugetară: păi cum, în trimestrul 4, programezi un deficit de 1,2, când în trimestrul 4, în ultimele două luni, sunt, în general, 20% din cheltuielile totale ale anului? Deci aceste lucruri sunt destul de clare.”

Nazare a subliniat că nivelul actual al cheltuielilor nu poate fi acoperit în condițiile prognozate inițial, motiv pentru care ajustarea este inevitabilă.

Noua țintă va fi anunțată după consultări

Oficialul a precizat că abia după analiza detaliată a cheltuielilor tuturor ordonatorilor de credite și după discuțiile cu Bruxelles-ul va fi stabilită noua țintă de deficit. „O să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ținta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu 7. Deci nu vorbim de 7,1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuțiile pe rectificare”, a adăugat ministrul.

Astfel, România se pregătește pentru o schimbare importantă în proiecțiile sale fiscale, într-un context economic marcat de incertitudine și de presiuni asupra bugetului de stat.