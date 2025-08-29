Rovinieta, amenzile și taxele se scumpesc. Lista de prețuri. Guvernul a aprobat joi o Ordonanță prin care sunt majorate tarifele pentru rovinietă, taxele de trecere peste Dunăre și amenzile aplicate celor care circulă fără aceste plăți obligatorii. Documentul, parte a Pachetului 1 de reforme fiscal-bugetare, va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar autoritățile estimează un impact bugetar de aproximativ 30 de milioane de euro.

Rovinieta, amenzile și taxele se scumpesc. Lista de prețuri

Pentru șoferi, majorările se aplică la toate perioadele de valabilitate ale rovinietei:

Executivul justifică scumpirile prin nevoia de a acoperi costurile de întreținere a infrastructurii rutiere și prin dorința de a aduce nivelul taxelor mai aproape de cel practicat de alte state europene.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei și a taxei de pod

Ordonanța nu vizează doar tarifele, ci și cuantumul sancțiunilor. Pentru autoturisme, amenzile pentru lipsa rovinietei valabile cresc de la intervalul 275–550 lei la 500–1.000 lei.

În plus, documentul actualizează și amenzile pentru neplata taxei de trecere a podurilor. Noile valori urcă de la 130–260 lei la 190–380 lei. Formula de calcul nu se schimbă: amenda minimă rămâne de zece ori valoarea taxei, iar cea maximă de douăzeci de ori, în funcție de vehicul.

Scumpiri și la podurile peste Dunăre

Ordonanța stabilește și tarife noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre. Pentru autoturisme, taxele cresc astfel:

de la 13 lei la 19 lei pentru podurile de pe Autostrada A2, între Fetești și Cernavodă;

de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni – Vadu Oii.

Vehiculele de mare tonaj vor plăti sume proporțional mai mari, conform anexelor la ordonanță. Noile tarife vor intra în vigoare la 10 zile de la publicarea oficială, însă rovinietele și taxele achitate înainte își vor păstra valabilitatea până la data de expirare.