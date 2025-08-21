Rovinieta se dublează din septembrie. Noile tarife și amenzi

De la 1 septembrie, șoferii din România vor resimți cea mai mare creștere de până acum a tarifelor pentru rovinietă. Atât costurile pentru achiziția vinietei, cât și sancțiunile aplicabile pentru circulația fără acest document obligatoriu vor fi majorate substanțial, conform noii legislații adoptate de Guvern.

Rovinieta pentru autoturisme, aproape dublă

Potrivit Legii nr. 141/2025, tarifele pentru rovinietă vor crește semnificativ. Pentru autoturisme (Categoria A), prețul pentru 12 luni se majorează de la 28 la 50 de euro (TVA inclus). Majorări apar și pentru perioadele mai scurte:

Reprezentanții CNAIR au precizat că rovinietele achitate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea lor, chiar dacă noile tarife intră în vigoare. „Veniturile obținute din vânzarea rovinietelor ajung la CNAIR și sunt folosite pentru întreținerea drumurilor naționale, modernizarea acestora și îmbunătățirea siguranței rutiere”, transmit oficialii companiei.

Tarife și sancțiuni pentru alte categorii de vehicule

Noile reglementări stabilesc tarife diferențiate în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate:

Categoria B (marfă ≤ 3,5 t): între 8,6 €/zi și 96 €/an

Categoria C (marfă > 3,5 t și ≤ 7,5 t): între 4 €/zi și 320 €/an

Categoria D (marfă > 7,5 t și < 12 t): între 7 €/zi și 560 €/an

Categoria E (≥ 12 t, max. 3 axe): între 9 €/zi și 720 €/an

Categoria F (≥ 12 t, min. 4 axe): între 11 €/zi și 1.210 €/an

Categoria G (microbuze până la 23 locuri): între 4 €/zi și 320 €/an

Categoria H (autobuze > 23 locuri): între 7 €/zi și 560 €/an

În paralel cu majorările de tarife, se majorează și amenzile pentru circulația fără rovinietă. Astfel, sancțiunile pentru autoturisme cresc la 500–1.000 lei, față de 250–500 lei anterior. În cazul vehiculelor de marfă și al autobuzelor, amenzile pot ajunge până la 11.900 de lei, în funcție de masa totală maximă autorizată sau numărul de locuri.

Pe lângă sancțiune, șoferii riscă și reținerea certificatului de înmatriculare, respectiv a licenței de execuție, până la achitarea tarifului datorat.

Cum poate fi achiziționată rovinieta

Pentru a evita sancțiunile, șoferii pot cumpăra rovinieta prin mai multe canale:

Online , pe site-ul CNAIR sau pe platforma Rovinieta.ro

La benzinării și puncte de vânzare autorizate

La automate amplasate pe autostrăzi și în stațiile de carburanți

Prin SMS la numărul 7500, unde trebuie transmis numărul de înmatriculare, categoria vehiculului și perioada dorită (exemplu: „B00AJVA10” pentru 10 zile).

Confirmarea este trimisă imediat printr-un mesaj, care dovedește emiterea rovinietei.