Guvernul a elaborat prima variantă a noii legi a salarizării, un proiect ce vizează o restructurare profundă a veniturilor din sistemul bugetar. Documentul, deși se află într-o fază preliminară și a fost transmis partenerilor sociali, arată schimbări majore, inclusiv pentru cel mai înalt post din stat.

O lege nouă, mize vechi

Inițiativa apare în contextul angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și pe fondul presiunilor bugetare tot mai mari. Autoritățile susțin că actuala lege, care este în vigoare încă din 2017, a generat în timp discrepanțe semnificative între diferite categorii de angajați. Noul cadru urmărește, cel puțin la nivel declarativ, corectarea acestor dezechilibre și crearea unui sistem mai sustenabil.

Ministerul Muncii neagă documentul

Numai că, în fața informațiilor apărute în spațiul public, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a venit cu o reacție oficială. Instituția a publicat o serie de precizări importante, subliniind că documentele nu sunt oficiale.

„Având în vedere informaţiile vehiculate recent în spaţiul public referitoare la proiectul de lege a salarizării unitare, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale atrage atenţia că documentele care circulă nu provin de la instituţia noastră şi nu reprezintă o formă oficială. Ministerul Muncii nu a făcut public niciun proiect de act normativ privind legea salarizării unitare. În momentul în care va exista o variantă agreată de toţi decidenţii politici, proiectul de lege va fi prezentat în mod transparent şi supus procesului legal de consultare publică.”

ministerul spune că nu e nimic bătut în cuie.

Cât va câștiga șeful statului

Chiar dacă documentul nu este asumat oficial, surse din Guvern indică o direcție clară. La vârful ierarhiei salariale va rămâne președintele României, care va avea un coeficient de 8. Conform calculelor, noul său salariu brut ar urma să fie de 34.600 de lei. Cum vine asta în comparație cu situația actuală? E drept că majorarea este una consistentă.

În prezent, șeful statului are un brut de 24.960 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de aproximativ 14.500 de lei. Așadar, noul salariu ar urma să crească de la sub 3.000 de euro la 4.000 de euro (la cursul actual).

Cazul Nicușor Dan și discrepanțele salariale

Iar discuțiile nu se opresc aici. Documentul vehiculat oferă și alte exemple concrete menite să ilustreze viitoarele grile. De pildă, pe noua lege a salarizării, Nicușor Dan ar urma să încaseze lunar un venit de 20.241 de lei. Suma ar fi cu 39% mai mare decât cea pe care o primește în prezent.

Cifrele arată o tendință clară.

Dincolo de aceste exemple punctuale, scopul declarat al noii legislații este crearea unui sistem mai sustenabil și corectarea inechităților care s-au acumulat de-a lungul anilor în sistemul public, unde diferențele salariale au devenit adesea greu de justificat.