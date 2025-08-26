Salarii rușinoase în România! Avertismentul economiștilor. Situația salariilor din România arată o realitate îngrijorătoare: majoritatea covârșitoare a angajaților trăiește cu venituri modeste, insuficiente pentru un trai decent și cu implicații directe asupra economiei pe termen lung.

O analiză realizată de Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul Confederației Patronale Concordia, scoate în evidență faptul că salariile mici domină piața muncii din România, iar efectele acestei distribuții vor afecta atât bugetul de stat, cât și viitoarele pensii.

Salarii rușinoase în România! Avertismentul economiștilor

Potrivit analizei, 36% dintre salariați câștigă sub 2.700 de lei net, adică la nivelul salariului minim sau foarte aproape de acesta. Alte 23% dintre persoane au venituri între 2.700 și 4.100 de lei, ceea ce înseamnă că șase din zece români trăiesc cu sub 4.100 de lei lunar.

La celălalt capăt al scalei salariale, doar 8% dintre angajați depășesc 9.300 de lei net, iar ceea ce ar trebui să fie clasa de mijloc este abia vizibilă. Venituri între 5.000 și 10.000 de lei net, echivalentul a 1.000 – 2.000 de euro, sunt obținute de mai puțin de 20% dintre angajați. Această realitate evidențiază un dezechilibru major și o polarizare accentuată a veniturilor.

Două probleme fundamentale: bugetul și pensiile

Economistul atrage atenția asupra a două vulnerabilități majore. Prima vizează veniturile statului: „Distribuția actuală a salariilor nu poate aduce venituri suplimentare importante la bugetul de stat, indiferent de modalitatea de taxare”, avertizează Lolea. Baza de impozitare este concentrată în zona veniturilor mici, ceea ce face ca orice modificare fiscală să afecteze direct puterea de cumpărare a populației.

A doua problemă, mai gravă, privește viitorul pensiilor. „Peste 30% dintre angajați riscă să ajungă la pensia minimă, iar 75% vor avea pensii mai mici decât pensia medie”, subliniază specialistul. Astfel, generațiile care astăzi lucrează pentru salarii reduse vor intra la pensie cu venituri insuficiente pentru un trai decent.

Consecințele lipsei de măsuri structurale

Analiza confirmă ceea ce românii resimt deja: salariile mici sunt regula, nu excepția. Dacă nu vor fi implementate politici publice eficiente pentru creșterea veniturilor și consolidarea clasei de mijloc, România riscă să rămână prinsă într-un cerc vicios al sărăciei salariale și al pensiilor insuficiente. În lipsa unor reforme curajoase, efectele negative se vor resimți nu doar la nivel individual, ci și la nivelul întregii economii, prin scăderea consumului și a capacității de investiție.