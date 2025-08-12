PFA în 2025. Ce taxe plătești, ce venituri se impozitează și cum îți calculezi contribuțiile

Persoana Fizică Autorizată (PFA) rămâne una dintre cele mai populare forme de organizare pentru cei care își doresc să își desfășoare activitatea economică independent. Această formă juridică permite colaborarea cu alte persoane fizice sau juridice, oferă o procedură simplă de înregistrare și un regim fiscal relativ accesibil. Totuși, statutul vine la pachet cu obligații clare privind plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

Reguli fiscale pentru PFA în 2025

Funcționarea PFA-urilor este reglementată prin OUG nr. 44/2008. Pentru anul 2025, baza de calcul a contribuțiilor sociale (CAS și CASS) se raportează la salariul minim brut pe economie stabilit la 1 ianuarie – 4.050 lei.

Un PFA poate alege între două sisteme de impozitare:

Sistem real – taxele se calculează pe baza veniturilor efectiv încasate minus cheltuielile deductibile. Venitul net este ajustat cu pierderile reportate și cu contribuțiile sociale datorate, iar impozitul de 10% se aplică asupra venitului impozabil rezultat.

Normă de venit – se aplică o sumă fixă anuală stabilită în funcție de activitate și județ. Nu se evidențiază cheltuielile, iar impozitul de 10% se aplică direct pe norma cumulată, dacă există mai multe activități.

Dacă în anul anterior venitul brut depășește echivalentul a 25.000 euro, începând cu anul următor PFA-ul trece obligatoriu la impozitarea în sistem real, prin depunerea declarației unice până în luna mai.

Contribuțiile CAS și CASS în 2025

Pentru CAS, PFA-urile cu venituri anuale ce depășesc 12 salarii minime brute (48.600 lei) plătesc 25% din baza aleasă, care nu poate fi sub acest prag.

Pentru 12 salarii minime (48.600 lei) → CAS minim = 12.150 lei/an.

Pentru 24 salarii minime (97.200 lei) → CAS minim = 24.300 lei/an.

Plata se face până la 25 mai 2026. Cei cu venituri sub prag pot contribui voluntar. Sunt exceptați de la plata CAS: pensionarii, persoanele asigurate în sisteme proprii de pensii (ex. avocați), cei cu venituri sub minim și salariații care obțin și venituri din drepturi de autor.

Pentru CASS, din 2024 contribuția se calculează la baza anuală (venit net, brut sau normă) fără a depăși 60 salarii minime (243.000 lei).

Plafon minim: 6 salarii minime (24.300 lei) → CASS minim = 2.430 lei/an.

Plafon maxim: 60 salarii minime (243.000 lei) → CASS maxim = 24.300 lei/an.

Dacă venitul este sub 6 salarii minime, se plătește diferența până la acest nivel, cu excepția cazurilor exceptate prin lege.

Pașii și actele necesare pentru înființarea unui PFA

Înainte de înregistrare, se alege domeniul de activitate și codul CAEN corespunzător. Documentele necesare includ:

Cerere de înregistrare (formular tip) și anexa fiscală;

Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale;

Dovada rezervării denumirii;

Copie certificată a actului de identitate;

Acte care atestă dreptul de folosință asupra sediului;

Confirmarea unicității calității de PFA;

Cazier fiscal;

Dacă solicitarea e depusă prin împuternicit, declarație semnată de titular privind îndeplinirea condițiilor legale.

Această formă de organizare este atractivă pentru freelanceri, profesioniști liberali și antreprenori aflați la început de drum, însă alegerea corectă a sistemului de impozitare și gestionarea corectă a obligațiilor fiscale sunt esențiale pentru a evita costuri suplimentare și penalități.