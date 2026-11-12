Actualizare, 12 noiembrie 2026, ora 11:14. În octombrie 2026, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,97% față de septembrie, serviciile cu 0,83%, iar alimentele cu 0,56%, potrivit datelor INS prezentate de HotNews.

Tot față de septembrie 2026, energia termică s-a scumpit cu 5,22%, motorina cu 2,99%, iar benzina cu 1,99%, potrivit datelor INS prezentate de HotNews.

Legumele s-au scumpit cu 3,34% în octombrie 2026 față de septembrie, iar cartofii cu 3,44%. În același interval, biletele de avion s-au ieftinit cu 10,57%, potrivit datelor INS prezentate de HotNews.

Rata anuală a inflației era de 6,2% în august 2026. Pentru octombrie 2026, indicele armonizat folosit la comparațiile europene a indicat o inflație anuală de 7,0%, potrivit datelor INS prezentate de HotNews.

Știrea inițială, publicată pe 12 noiembrie 2026, la ora 10:48:

Serviciile plătite de gospodării erau, în octombrie 2026, cu 11,23% mai scumpe decât cu un an înainte. Alimentele s-au scumpit cu 3,07%. Prețurile de consum, luate împreună, au crescut cu 6,9%, potrivit datelor publicate pe 12 noiembrie de Institutul Național de Statistică.

Față de septembrie 2026, prețurile au urcat cu 0,82%. Comparate cu cele din decembrie 2025, erau mai mari cu 6,3%. Rata anuală a crescut de la 6,6% în septembrie la 6,9% în octombrie, dar rămâne sub nivelul de 9,8% înregistrat în octombrie 2025.

Inflația de 6,9% arată schimbarea medie a prețurilor, nu cu cât a crescut cheltuiala fiecărei familii. Cine plătește chirie sau cumpără des carburant poate întâlni scumpiri mai mari decât media. Contează ce cumpără și cât din buget cheltuiește pentru fiecare lucru.

Chiriile au crescut mai mult decât media serviciilor

Chiriile urmărite în datele INS erau cu 38,46% mai mari decât în octombrie 2025. Este schimbarea de preț măsurată pentru această categorie, nu o majorare automată a fiecărui contract de închiriere.

Tot între servicii, transportul aerian s-a scumpit cu 14,44%, iar apa, canalizarea și salubritatea cu 13,69%. Serviciile poștale și cele de telecomunicații au avut prețuri mai mari cu 10,43%, iar serviciile medicale, cu 8,41%, față de octombrie 2025.

Ca exemplu de calcul, pentru același amestec de servicii care costa 1.000 de lei în octombrie 2025, o creștere de 11,23% ar însemna 1.112,30 lei în octombrie 2026. Diferența este de 112,30 lei. Suma plătită de o familie depinde însă de serviciile pe care le folosește.

Motorina și benzina au apăsat pe cheltuielile cu transportul

Motorina era cu 43,45% mai scumpă decât în octombrie 2025, iar benzina, cu 32,91%. Pentru cine cumpără carburant în fiecare lună, aceste creșteri sunt mult peste rata generală a inflației. Mărfurile nealimentare, categoria în care intră și carburanții, s-au scumpit în medie cu 7,66%.

Energia electrică avea un preț cu 4,09% mai mare decât cu un an înainte. Numai între septembrie și octombrie 2026, creșterea a fost de 2,43%. Cele două procente privesc perioade diferite și nu se adună pentru a afla schimbarea din ultimul an.

Fructele și unele alimente de bază s-au ieftinit

Media de 3,07% pentru alimente ascunde schimbări diferite de la un produs la altul. Cafeaua s-a scumpit cu 12,48%, ouăle cu 10,50%, laptele de vacă cu 8,11% și pâinea cu 4,50%, față de octombrie 2025. Uleiul comestibil a avut un preț mai mare cu 7,94%, carnea de bovine cu 7,17%, iar peștele proaspăt cu 5,29%.

Tot față de anul trecut, fructele proaspete au costat cu 15,38% mai puțin. Au costat mai puțin și mălaiul, cu 2,86%, cartofii, cu 2,53%, și făina, cu 2,50%.