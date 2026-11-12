Un porc de 100 de kilograme ar costa între 1.300 și 1.700 de lei la prețurile cerute pentru animalele din gospodării, înainte de alte cheltuieli. AgroIntel a publicat pe 12 noiembrie 2026 prețuri de 13 până la 17 lei pe kilogram în viu, din zece județe, pentru porcii oferiți înainte de Crăciun. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri la care s-a încheiat vânzarea.

Suma depinde de greutatea porcului și de prețul stabilit pentru fiecare kilogram. În anunțuri apar și animale mai grele decât cele de 100-120 de kilograme folosite adesea ca reper, astfel că un preț mai mic pe kilogram poate duce la o plată totală mai mare.

Cât ar costa un porc de 100 de kilograme în zece județe

Prețurile pe județe publicate de AgroIntel permit același calcul pentru un porc de 100 de kilograme. Sumele din ultima coloană sunt exemple de calcul, nu prețuri finale pentru animale anume.

Județ Preț cerut, lei/kg în viu Calcul pentru 100 kg, lei Alba 13 1.300 Arad 15 1.500 Argeș 15 1.500 Buzău 13 1.300 Brașov 15 1.500 Botoșani 15,5 1.550 Cluj 16 1.600 Covasna 16,5 1.650 Prahova 14 1.400 Sibiu 17 1.700

Prețul pentru un porc viu nu se compară direct cu cel pentru carcasă, adică animalul după sacrificare. AgroIntel indică separat prețuri cerute de 18 până la 23 de lei pe kilogram de carcasă.

Greutatea poate schimba suma de plată

Ofertele prezentate pe 10 noiembrie în zona Lugojului arată de ce prețul pe kilogram nu ajunge pentru a stabili bugetul. Un porc Duroc de aproximativ 170 de kilograme este oferit la 14 lei pe kilogram, ceea ce înseamnă aproximativ 2.380 de lei. Pentru un porc Landrace de aproximativ 250 de kilograme, la 12 lei pe kilogram, calculul ajunge la aproximativ 3.000 de lei.

În aceeași zonă au fost prezentate prețuri cerute între 12 și 15 lei pe kilogram pentru animale de 90 până la 200 de kilograme. La aceste tarife, un porc de 120 de kilograme ar costa între 1.440 și 1.800 de lei, iar unul de 150 de kilograme, între 1.800 și 2.250 de lei. Pentru 200 de kilograme, suma ajunge până la 3.000 de lei. Apare și o ofertă de 10 lei pe kilogram pentru un animal de aproximativ 350 de kilograme, adică aproximativ 3.500 de lei în total.

Un anunț valabil din 10 noiembrie în Vânători, județul Galați, cere 16 lei pe kilogram pentru porcii de 80-130 de kilograme, 15 lei pentru cei de 130-180 de kilograme, 14 lei pentru 180-230 de kilograme și 13 lei pentru animalele care depășesc 230 de kilograme. În aceeași ofertă, sacrificarea, pârlitul, spălatul și tranșarea costă încă 300 de lei. Pentru un porc de 120 de kilograme, calculul ar fi 1.920 de lei pentru animal și 300 de lei pentru aceste servicii, în total 2.220 de lei.

Ce intră în prețul cerut și ce se plătește separat

La ferma lui George Fifere din Vadu Pașii, județul Buzău, erau prezentați la 1 noiembrie peste 20 de porci Pietrain, de aproximativ 120 de kilograme fiecare. Prețul pornea de la 15 lei pe kilogram în viu, astfel că un animal de 120 de kilograme ar costa de la 1.800 de lei. Prețul de pornire include testul pentru trichineloză, iar ferma poate asigura și sacrificarea.

Pentru oferta din Vadu Pașii, costul transportului și condițiile de anulare a rezervării nu sunt precizate. În alte anunțuri prezentate de AgroIntel, cumpărătorii pot rezerva porcul printr-un avans, iar vânzătorii spun că păstrează prețul convenit.

Prețurile cerute direct cumpărătorilor sunt diferite de cele primite de fermele comerciale când vând animale către abatoare. Ioan Ladoși, vicepreședintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, a indicat pentru ferme un preț între 5,50 și 5,80 lei pe kilogram în viu, față de un cost de producție de circa 7,5 lei. El spune că fermele „vând în minus” și estimează pierderea la aproximativ 30 de euro pe porc.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, din Wikimedia Commons.