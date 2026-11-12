În septembrie 2026, salariul mediu net era de 5.717 lei. Aceștia sunt banii rămași după reținerea taxelor. A fost cu 5% mai mare decât în septembrie 2025, dar a cumpărat cu 1,5% mai puține bunuri și servicii, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

Prețurile de consum au crescut cu 6,6% în același interval, mai repede decât salariul mediu. Septembrie a fost a 15-a lună la rând în care puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut față de aceeași lună a anului precedent.

De ce 5% în plus la salariu nu au acoperit scumpirile

Comparația se face între aceleași luni: salariul din septembrie 2026 față de cel din septembrie 2025 și prețurile din septembrie 2026 față de cele din septembrie 2025. INS a calculat că un coș de bunuri și servicii care costa 100 de lei cu un an înainte ajunsese, în medie, la 106,61 lei. Rotunjită, creșterea prețurilor este de 6,6%.

Dacă un salariu de 100 de lei ar fi crescut cu 5%, ar fi ajuns la 105 lei, sub costul acelui coș. Aceasta explică scăderea de 1,5% a salariului mediu după luarea în calcul a prețurilor. Exemplul descrie media, nu cheltuielile fiecărei familii.

Și față de august 2026, suma medie încasată a crescut mai lent decât prețurile. Salariul mediu net a urcat cu 29 de lei, sau 0,5%, până la 5.717 lei. Prețurile au crescut în aceeași lună cu 0,77%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut cu 0,3%.

Media de 5.717 lei nu este salariul fiecărui angajat

INS calculează media din sumele plătite salariaților, după reținerea taxelor, și din numărul mediu de angajați. Prin urmare, creșterea mediei cu 5% nu înseamnă că fiecare persoană a primit o majorare de 5%. Nici suma de 5.717 lei nu este leafa încasată de fiecare angajat.

În media unei luni pot intra și primele plătite doar atunci, inclusiv cele de performanță. Aceste plăți pot mișca cifra lunară fără ca salariul obișnuit al tuturor angajaților să se schimbe în același fel.

Diferențele dintre domenii sunt mari. În septembrie, media netă a fost de 13.513 lei în programare și consultanță IT și de 13.336 de lei în extracția petrolului și gazelor. În alte activități de servicii a fost de 2.982 de lei, iar în pescuit și acvacultură, de 3.005 lei. Cea mai mare dintre aceste medii este de aproximativ 4,5 ori cea mai mică.

În învățământ, media a fost sub cea de acum un an

Salariul mediu net din învățământ a fost de 5.647 de lei în septembrie 2026, față de 5.656 de lei în septembrie 2025. Diferența este de 9 lei în minus, înainte de a lua în calcul scumpirile.

În administrația publică, media a ajuns la 6.944 de lei, cu 0,2% peste cea din septembrie 2025. În sănătate, a fost de 5.401 lei, cu 1,1% mai mare. Ambele creșteri au rămas sub scumpirea medie de 6,6% din aceeași perioadă.

Inflația de 6,9% publicată pentru octombrie privește luna următoare. Ea va putea fi comparată cu salariile din octombrie, nu cu cele din septembrie.