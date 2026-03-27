Creșterea galopantă a prețului la carburant, provocată de războiul din Iran, a declanșat o adevărată frenezie pe piața de vehicule electrice second-hand din Europa. În România, cererile clienților pentru astfel de mașini pe platforma Olx au sărit cu 40%, pe măsură ce șoferii caută cu disperare alternative la motoarele cu combustie internă.

O adevărată bonanza

Războiul, care a izbucnit pe 28 februarie, a dat peste cap o rută maritimă vitală ce asigură aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol. Impactul s-a simțit imediat la pompă, costul mediu al benzinei în Uniunea Europeană urcând cu 12%, până la 1,84 euro pe litru, în intervalul 23 februarie – 16 martie, conform datelor Comisiei Europene. „În prezent, există o adevărată bonanza a mașinilor electrice pe piața second-hand”, declară Terje Dahlgren, analist la cea mai mare piață de mașini rulate din Norvegia, Finn.no. Acesta a adăugat că vehiculele electrice au depășit recent modelele diesel ca cel mai bine vândut tip de combustibil pe site.

Pragul psihologic de 2 euro

În Franța, lucrurile sunt și mai clare. Retailerul online de mașini second-hand Aramisauto a raportat că ponderea vânzărilor de vehicule electrice aproape s-a dublat în perioada 16 februarie – 9 martie, crescând de la 6,5% la 12,7%. În aceleași trei săptămâni, modelele pe benzină au scăzut de la 34% la 28% din vânzări, iar cele diesel s-au prăbușit de la 14% la doar 10%.

„De îndată ce se depășește pragul de 2 euro (pe litru de benzină), acest lucru lasă o impresie de durată în mintea oamenilor”, observă CEO-ul unei alte mari companii de profil. „Observăm o creștere semnificativă a interesului pe site-ul web, care se traduce în comenzi pentru vehicule electrice și hibride.”

Iar producătorii auto profită deja de situație. MG, brand deținut de chinezii de la SAIC, difuzează în Franța reclame pe rețelele sociale cu un mesaj direct: „poate este timpul să vă regândiți modul în care conduceți”.

Creșteri spectaculoase în toată Europa

Consumatorii par să răspundă la acest mesaj. Olx, cu sediul în Amsterdam, a confirmat creșteri semnificative ale cererilor pentru vehicule electrice pe piețele sale din Franța (50%), România (40%), Portugalia (54%) și Polonia (39%). Compania subliniază o creștere „care se accelerează constant de la o săptămână la alta pe toate piețele”.

Dar cum se explică, până la urmă, această explozie?

Christian Gisy, CEO al Olx, oferă o perspectivă interesantă. „Ceea ce este deosebit de revelator este faptul că interesul pentru vehiculele electrice era deja în creștere înainte de evenimentele recente”, a spus el. „Instabilitatea pare să fi accelerat o tranziție care era deja în curs.”

De la nordici la Germania

Datele furnizate de firma britanică Marketcheck arată o „escaladare clară și susținută” a vânzărilor de vehicule electrice second-hand de la începutul războiului. „Având în vedere timpul necesar pentru achiziționarea unui vehicul, ne așteptăm ca acest impuls să continue pe măsură ce piața absoarbe pe deplin impactul evenimentelor globale recente”, a declarat Alastair Campbell, vicepreședintele companiei.

În țările nordice, pe platforma suedeză Blocket (deținută de compania norvegiană Vend), vânzările de EV-uri au crescut cu 11% în primele două săptămâni din martie, în timp ce vizualizările anunțurilor au urcat cu 17%. „Observăm o schimbare clară, în sensul că tot mai multe persoane caută în mod activ alternative mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil”, a explicat Marcin Stepman, expert auto la Blocket. O tendință similară se înregistrează și în Danemarca. Și în Germania, mobile.de, cea mai mare piață auto online din țară, a raportat că ponderea căutărilor de vehicule electrice pe site s-a triplat de la începutul lunii martie, de la 12% la 36%. Dealerii auto au primit cu 66% mai multe cereri de informații pentru electrice rulate decât în februarie. „În prezent, prețurile ridicate la benzină duc la o creștere a cererii pentru electromobilitate”, a transmis compania.

Întrebarea firească este: de ce explodează tocmai piața second-hand? Explicația este simplă. Vehiculele electrice rulate reacționează rapid la schimbările de sentiment din piață, fiind cu până la 40% mai ieftine decât modelele noi și, cel mai important, sunt disponibile imediat pentru a fi conduse, spre deosebire de mașinile noi, a căror livrare durează adesea luni de zile.