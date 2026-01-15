Modificările fiscale care se vor aplica din 2026 implică dificultăți juridice pentru societățile comerciale din România, prin majorarea impozitelor locale și centrale pentru clădiri, terenuri, autovehicule și dividende. Conform avocaților de business citați de Adevărul, măsurile au ca scop creșterea încasărilor la bugetul de stat. Acestea vor duce la costuri mai mari și riscuri sporite pentru mediul de afaceri, în contextul în care controalele fiscale se vor intensifica.

Modificări la impozitul pe clădiri și terenuri

Reforma fiscală implementată prin Legea nr. 239/2025 păstrează, din 2026, principiile de bază pentru calculul impozitului pe clădirile persoanelor juridice. Impactul va fi însă amplificat de cotele mai mari și de raportarea la valoarea actualizată a proprietăților. Articolul 460 alin. (1) din Codul fiscal prevede că impozitul pentru clădirile rezidențiale deținute de firme se calculează prin aplicarea unei cote între 0,08% și 0,2% la valoarea impozabilă, decisă de consiliul local. Pentru anul 2026, Consiliul General al Municipiului București a fixat o cotă de 0,2% pentru clădirile rezidențiale și de 1,5% pentru cele nerezidențiale deținute de persoane juridice.

Valoarea impozabilă este stabilită folosind valoarea din evidențele fiscale, un raport de evaluare, valoarea finală a lucrărilor de construcție sau cea din actele de transfer. Legea impune actualizarea acestei valori la fiecare 5 ani. Neîndeplinirea acestei obligații va duce la aplicarea unei cote de 5%, după ce organul fiscal transmite o notificare. Aceste prevederi vor conduce la o majorare a impozitului, mai ales în cazul clădirilor de birouri, spațiilor comerciale și clădirilor industriale din orașele mari.

Impozitul pe teren pentru persoanele juridice se calculează anual pe baza suprafeței, categoriei de folosință, rangului localității și zonei, potrivit art. 465 din Codul fiscal. Spre exemplu, o companie care deține un teren de 0,50 hectare în intravilanul Bucureștiului, Sector 2, zona B, rang I, cu categoria „terenuri cu construcții”, va plăti un impozit calculat astfel: valoarea pentru zona B este de 13.528 lei/hectar, ceea ce înseamnă un impozit inițial de 6.764 lei pentru 0,50 ha. La această sumă se adaugă un coeficient de corecție de 5,00 pentru rangul I, impozitul final anual ajungând la 33.820 lei.

Noi reguli de impozitare pentru autovehicule

Sistemul de impozitare pentru autoturismele deținute de firme se va schimba din 2026, determinând o creștere generală a taxelor. Va fi introdus un nou mecanism de calcul care are la bază capacitatea cilindrică. Acesta presupune înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc cu o sumă fixă, iar autoritățile vor utiliza un sistem integrat pentru normele de poluare. Noua legislație stabilește valori diferite în funcție de norma de poluare (E0-E3, E4, E5, E6), vehiculele cu un grad mai mare de poluare fiind taxate mai aspru.

O modificare importantă vizează autoturismele hibride. Dacă până acum reducerea se aplica tuturor, noua legislație condiționează beneficiul de existența unor emisii de dioxid de carbon de cel mult 50 g/km. Doar hibridele cu impact redus asupra mediului vor mai beneficia de avantajul fiscal. Reducerea a fost limitată la un procent de maximum 30%, față de 50% anterior, ceea ce înseamnă că majoritatea firmelor cu vehicule hibride vor plăti impozite mai mari. Pentru vehiculele electrice se introduce în premieră o taxă anuală fixă de 40 de lei.

Impozitul pe dividende crește, regimul microîntreprinderilor se schimbă

Cota de impozitare a dividendelor va crește de la 10% la 16% începând cu 1 ianuarie 2026, conform art. 43 alin. (2) din Codul fiscal. Această majorare va afecta planificarea fiscală a antreprenorilor și va diminua veniturile nete obținute din distribuirea profitului. Companiile vor trebui să își reevalueze bugetele, dat fiind că fluxurile financiare disponibile pentru asociați se vor reduce.

Din 2026 se elimină cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi. Plafonul de venit pentru încadrarea în acest regim fiscal va scădea de la 250.000 de euro la 100.000 de euro, potrivit articolului 47 lit. c) din cod. Companiile care depășesc noul plafon vor trece automat la regimul de impozit pe profit, cu implicații fiscale semnificative. Firmele sunt nevoite să își analizeze contractele și să își ajusteze clauzele comerciale pentru a-și păstra echilibrul financiar.

Cum pot fi contestate deciziile de impunere nelegale

Legislația fiscală oferă contribuabilului posibilitatea de a contesta o decizie de impunere pe care o consideră nelegală, în termen de 45 de zile de la comunicare. Contestația trebuie să conțină motivele de fapt și de drept, fiind însoțită de documente justificative. După parcurgerea etapei administrative, contribuabilul poate iniția o acțiune în anulare în instanță, în baza art. 8 din Legea contenciosului administrativ 554/2004, unde poate invoca vicii de procedură, erori de fond sau un calcul greșit.

Se poate solicita și suspendarea executării silite până la soluționarea pe fond a cauzei, în temeiul art. 14 din Legea 554/2004. Cererea trebuie depusă într-un termen de maximum 30 de zile și are ca efect blocarea executării silite până la o decizie a instanței. „Noile măsuri fiscale trebuie tratate cu mare atenție pentru a evita dezechilibre financiare și riscuri juridice semnificative pentru orice tip de societate comercială”, a declarat avocat dr. Radu Pavel. El a adăugat că adaptarea la aceste schimbări necesită o analiză juridică atentă și o strategie fiscală bine fundamentată.