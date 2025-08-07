Taxele lui Trump zguduie Europa. Decizia Statelor Unite de a impune un tarif vamal de 39% asupra produselor elvețiene a provocat un val de reacții și îngrijorare în mediile financiare internaționale. Potrivit consultantului de strategie XTB România, Claudiu Cazacu, impactul acestor taxe nu se limitează la Elveția. El atrage atenția că și România ar putea fi afectată, mai ales în contextul în care leul românesc are legături indirecte cu francul elvețian. Deși francul s-a menținut relativ stabil față de euro, a câștigat 11,1% în raport cu dolarul american, ceea ce complică semnificativ poziția Elveției în ecuația internațională.

Taxele lui Trump zguduie Europa. Cum ajung măsurile SUA să lovească și leul românesc

„O intervenție ar viza în primul rând perechea Euro/franc elvețian, dar ar conduce la slăbirea monedei și în raport cu dolarul și celelalte monede, inclusiv leul românesc”, susține Claudiu Cazacu, conform Mediafax. Această schimbare ar putea produce o reacție în lanț în zona balcanică, inclusiv în România, unde impactul asupra economiei naționale nu ar fi de neglijat.

Elveția, prinsă între presiunile americane și riscul unei recesiuni: moneda și economia în pericol

În ciuda intervenției președintei elvețiene Karin Keller-Sutter, administrația de la Washington nu a renunțat la decizia de a impune cea mai dură taxă tarifară aplicată vreodată unei economii dezvoltate. Spre comparație, taxa aplicată Uniunii Europene, Japoniei sau Coreei de Sud a fost redusă la 15%, în timp ce Elveția a fost sancționată cu o taxă de aproape trei ori mai mare.

Surplusul comercial al Elveției în ceea ce privește bunurile este de 38,3 miliarde de dolari, dar această cifră e contrabalansată de un deficit de 29,7 miliarde de dolari în domeniul serviciilor. Se speculează că interesul SUA pentru piața elvețiană a fost amplificat de o creștere cu 56% a deficitului comercial față de 2023 și de triplarea volumului de aur importat.

Deși produsele farmaceutice și aurul sunt, momentan, scutite de noile taxe, riscul persistă. „Pentru moment, însă, atât aurul, cât și produsele farma sunt excluse de la nivelul tarifar actual”, se arată în analiza XTB. Totuși, Trump a transmis că are în vedere niveluri tarifare mai mici pentru sectorul farmaceutic, dar care s-ar putea majora până la 250% într-un interval de unu-doi ani.

Leul românesc, prins în jocul geo-economic: ce ar însemna o intervenție a Elveției pentru România

Elveția se confruntă cu o alegere dificilă: fie susține economia prin deprecierea francului, fie riscă sancțiuni americane în cazul în care este acuzată de manipulare valutară. „Dobânzile sunt deja la zero, iar pașii pentru susținerea economiei, fie printr-o trecere a dobânzilor în teritoriu negativ, fie prin intervenție valutară vin cu costuri suplimentare”, atrage atenția Cazacu.

Leul românesc, care a pierdut deja 1,7% în fața francului de la începutul anului, ar putea câștiga teren în cazul unei intervenții. Acest scenariu ar favoriza persoanele cu credite în franci elvețieni, dar ar pune presiune pe exportatori. România a exportat bunuri în valoare de 1,5 miliarde de dolari în Elveția în 2024, dintre care o mare parte sunt produse farmaceutice, echipamente electrice și industriale.

Totuși, orice acțiune a SNB trebuie să fie calibrată fin, pentru a evita riposte din partea SUA. „O acțiune a SNB de depreciere activă și vizibilă a francului ar ajuta exportatorii elvețieni (…), însă ar atrage atenția SUA”, avertizează Claudiu Cazacu.

Pe termen scurt, Banca Națională a Elveției ar putea alege să slăbească francul cu câteva puncte procentuale, fără a stârni reacții dure din partea partenerilor internaționali. Însă totul depinde de cât de mult persistă noile niveluri tarifare și dacă vor exista concesii suplimentare care să convingă administrația americană să relaxeze condițiile impuse.