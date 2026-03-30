Un antreprenor de 37 de ani a decis să ia atitudine după ce a plătit 7,80 euro pentru o halbă de bere Guinness într-un pub din Dublin. Nemulțumit de preț și curios să afle media națională, Matt Cortland a creat un agent AI care a sunat la peste 3.000 de pub-uri din Irlanda pentru a întreba, pur și simplu, cât costă o bere.

De la o halbă scumpă la un index național

Totul a pornit de la o simplă curiozitate. După ce a plătit prețul piperat de 7,80 euro, Cortland a descoperit cu stupoare că Biroul Central de Statistică din Irlanda a renunțat să mai monitorizeze prețul celei mai populare beri din țară încă din 2011. Așa i-a venit ideea să facă el însuși acest lucru, dar la o scară mult mai mare.

Folosind datele adunate din miile de apeluri, a apelat la modelul Claude de la Anthropic pentru a crea „Guinndex”, un index al prețurilor de consum (un fel de indice ROBOR, dar pentru bere) pentru o halbă de Guinness în toată Irlanda. Platforma este una „vie”, permițând atât barmanilor, cât și consumatorilor să contribuie și să modifice prețurile afișate.

Rachel, agentul AI cu accent nord-irlandez

Iar soluția tehnică a fost una ingenioasă. Cortland, fondatorul unui startup AI, a dezvoltat un agent vocal numit Rachel, folosind platforma de generare a vocii ElevenLabs. Numele este un omagiu adus lui Rachel Duffy, câștigătoarea versiunii britanice a reality show-ului „The Traitors”, iar vocea a fost setată cu un accent specific nord-irlandez pentru a părea cât mai autentică.

„M-am gândit: «Păi, nu pot pur și simplu să sun la fiecare pub din Irlanda și să îi întreb conversațional cu un AI?»,” a declarat Cortland. „Am tras de un fir și am continuat să trag de el, și iată-ne aici.”

Reacții neașteptate din partea barmanilor

Dar cum au reacționat oamenii la celălalt capăt al firului? Ei bine, majoritatea nu și-au dat seama că vorbeau cu un robot. Transcrierile conversațiilor arată interacțiuni cât se poate de umane, uneori chiar amuzante. Un barman de la Doogies din Enniskillen, Irlanda de Nord, i-a răspuns lui Rachel: „Costul unei halbe de Guinness? Douăzeci și cinci de lire. Dar dacă vii pentru o băuturică, ți-o dau cu cinci lire.”

Altul, de la Malzard’s Pub din Kilkenny, a fost și mai generos. „Ascultă, în mod normal costă 6,20 [euro], dar dacă nu-ți permiți una, îți cumpărăm noi una. O să avem grijă de tine,” i-a spus el agentului AI. E drept că tehnologia a avansat enorm, datele arătând că oamenii petrec cu 14% mai mult timp în conversații cu un AI vocal și oferă răspunsuri cu 22% mai lungi decât în cazul interacțiunilor cu un operator uman.

Primele efecte Guinndex deja se văd

Numai că proiectul nu a rămas doar la stadiul de experiment. Datorită Guinndex, Cortland poate vedea acum cum se compară halba sa de 7,80 euro cu restul țării. Prețul mediu înregistrat luni era de aproximativ 6,01 euro, în timp ce prețul cel mai des întâlnit era de 5,50 euro.

Cifrele vorbesc de la sine.

Ba chiar au apărut și primele rezultate concrete. Într-un caz, proprietarul unui pub ar fi redus prețul unei halbe de Guinness cu 0,40 euro, după care a intrat personal pe site și a actualizat valoarea în Guinndex. Pe bune, unii chiar au început să scadă prețurile pentru a fi mai competitivi. Cel mai scump Guinness din Irlanda, conform indexului, costă 11 euro. „Dacă ceri 11 euro pentru o halbă de Guinness, e în regulă,” a spus Cortland. „Dar oamenii ar trebui să știe această informație.”

Antreprenorul, originar din SUA, speră să replice succesul Guinndex și pentru alte produse. Pe lista sa se află prețurile medicamentelor pe bază de rețetă din Statele Unite sau chiar costul unei felii de pizza în New York City.