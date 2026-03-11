Virgil Popescu cere în PE scut pentru Neptun Deep și cei 70 GW din Marea Neagră

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a cerut în Parlamentul European măsuri sporite de protecție pentru infrastructura energetică din Marea Neagră. Fostul ministru al Energiei susține că proiectul Neptun Deep nu este doar unul național, ci unul vital pentru securitatea energetică a întregii Uniuni Europene.

Solicitarea a fost adresată miercuri comisarului european pentru energie, Dan Jørgensen, relatează Adevarul. Popescu a argumentat că România va juca un rol esențial în securitatea energetică a blocului comunitar atât prin exploatarea gazelor, cât și prin dezvoltarea viitoare a energiei eoliene offshore.

„Un proiect european de securitate energetică”

Într-o postare pe Facebook, Virgil Popescu a detaliat importanța strategică a exploatării din perimetrul Neptun Deep, care depășește granițele naționale. El a subliniat necesitatea unui scut de protecție la nivel european pentru aceste investiții.

„Proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagră – Neptun Deep – nu este doar un proiect național, este un proiect european de securitate energetică. Astăzi, în Parlamentul European, i-am cerut comisarului european pentru energie şi locuinţe Dan Jørgensen să susțină creșterea protecției infrastructurii offshore din Marea Neagră, deoarece țara noastră va contribui la întărirea securității energetice a UE prin proiectul Neptun Deep și energia eoliană offshore”, a declarat europarlamentarul.

Potențial uriaș: Peste 70 GW din energie eoliană

Pe lângă gazele naturale, fostul ministru a atras atenția asupra potențialului considerabil al Mării Negre în domeniul energiei regenerabile. El a amintit că a pregătit cadrul legislativ pentru investițiile în parcuri eoliene offshore în timpul mandatului său.

„Platoul românesc al Mării Negre are un potențial uriaș de energie eoliană, peste 70 de GW. Și pe vremea cât am fost ministru al Energiei am pregătit proiectul de lege care permite acum investiții în energia eoliană offshore. De aceea, acum ca europarlamentar susțin aceste investiții cerând protecție și securitate”, a explicat Popescu.

România, furnizor de stabilitate pentru Uniune

Virgil Popescu a afirmat că România își consolidează deja poziția de pilon de stabilitate energetică la nivelul Uniunii Europene. El a insistat pe importanța unei Uniuni Energetice reale, în care toate resursele regionale contribuie la obiectivele comune.

„România demonstrează deja că poate fi un furnizor de stabilitate energetică pe întreaga Uniune”, a punctat oficialul. Acesta a adăugat că tranziția verde a Europei trebuie să fie susținută de proiecte sigure și competitive. „Investim în offshore în Marea Neagră și interconectări regionale. Dacă vrem o tranziție energetică credibilă trebuie să construim o Uniune Energetică reală în care toate regiunile și toate resursele contribuie la obiectivul comun. Europa are nevoie de o tranziție verde, dar și o tranziție sigură, competitivă și geopolitic consistentă”, a conchis Virgil Popescu.